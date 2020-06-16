Много витаминов и полезных веществ: чем полезны яблоки

Кроме собственного прекрасного вкуса имеют яблоки полезные характеристики в очень большом количестве.

В нашей стране это самый обычный фрукт и приятно, что конкретно он очень полезен и нужен для нашего здоровья. Целительные характеристики яблок можно разъяснить их лечебным составом. В этих фруктах содержатся витамины Р, С, Е, В1, В2, каротин, также калий, железо, кальций, натрий, бор, фосфор, медь, йод, алюминий, магний, фтор, марганец, цинк, пектины, клетчатка, органические кислоты и сахара. А в кожице плодов имеются флавоноиды.

Полезные характеристики этих богатых витаминами фруктов отыскали обширное применение и в народной медицине, и в кулинарии, и даже в косметологии.

Плоды яблони содействуют нормализации функционирования пищеварительной системы и ЖКТ, а еще используются для увеличения аппетита и предупреждения запоров. Один плод с кожицей содержит больше 10% нужной дневной нормы волокон, которые нужны организму. Нерастворимые волокна, находящиеся в яблоках, выводят из организма вредные вещества и предупреждают запоры. Употребление этого фрукта улучшает микрофлору кишечного тракта и пищеварение.

Яблоко понижает в крови уровень холестерина благодаря содержанию пектина в нем. Употребление этого продукта в еду содействует выводу из организма холестерина, тем понижая возможность сердечных приступов и закупорки сосудов. А пектин помогает связывать вредные вещества (к примеру, мышьяк и свинец), поступающие в организм, а потом их выводить из человеческого организма. Снижать риск атеросклероза способны на биологическом уровне активные составляющие этих фруктов.

Сердечно-сосудистую систему отлично крепит яблоковый сок. А если за час до завтрака съедать парочку антоновских яблок, понижается на 20 процентов риск досрочной погибели от болезней сердца.

Полифенолы и флавоноиды, находящиеся в плодах, имеют противоопухолевый эффект: они связывают свободные радикалы, небезопасные для здоровья. Данные вещества оказывают даже более сильные антиоксидантные характеристики, чем витамин С, который также имеют яблоки.