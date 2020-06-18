Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Поведение России - дестабилизирующее и опасное": НАТО усилит системы ПВО и ПРО
"Поведение России - дестабилизирующее и опасное": НАТО усилит системы ПВО и ПРО
США готовы продать Украине 16 боевых катеров и вооружение на $600 млн
США готовы продать Украине 16 боевых катеров и вооружение на $600 млн
"Наполи" завоевал Кубок Италии
"Наполи" завоевал Кубок Италии
Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ
Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ

Домашние средства для отекших ступней

Смотрите фото (6)
Домашние средства для отекших ступней
Обновлено 05:26 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com
Сидячая жизнь провоцирует отеки ступней, а из-за карантина в связи с COVID-19 мы сидим все больше.

Каменная соль

Щепотка соли творит настоящие чудеса со ступнями, избавляя их от болей и отеков. Промокните ноги в тазике с теплой водой и добавьте туда немного каменной соли. У неё противовоспалительные свойства, так что жидкость оказывает смягчающее воздействие. Но не пользуйтесь горячей водой, усиливающей отёки. Ванночки для ног делайте дважды в день до тех пор, пока отёки не исчезнут.

Эфирное масло грейпфрута

Это эфирное масло великолепно снимает боль и отёки, поскольку обладает свойствами антиоксиданта. Также масло оказывает противовоспалительный эффект и воздействует на тело подобно диуретику, позволяя уменьшить воспаления. Несколько капель эфирного масла грейпфрута добавьте в ванну с теплой водой, ложитесь туда, чтобы расслабиться.

Правильное положение ног

Для того чтобы уменьшать отеки ног, при сидячем положении их лучше поднимать и класть на какой-нибудь стул или другую возвышающуюся поверхность. Делайте это несколько раз в день, чтобы кровь меньше приливала к ступням. Ночью опускайте ноги на специальную подушку, чтобы они были на некотором возвышении по отношению к остальному телу.

Арбузы

Самые опасные сорта меда, которые не стоит покупать

Свежие арбузы помогают уменьшить отёки ступней, так как на 92% состоят из воды. Это натуральные диуретики, избавляющие от лишней жидкости в организме. Арбузы лучше употреблять в жаркую погоду.

Семена кориандра

Эти семечки также обладают противовоспалительным природным воздействиям, что делает их популярным средством в Аюрведе при борьбе с отекшим и ступнями. Две-три чайных ложек семян кориандра добавьте в чашку с водой, вскипятите её, процедите через марлю, дайте остыть и употребляйте дважды в день для достижения желаемых результатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровые ноги, Советы медиков, Отекание ног, Уход за стопами.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
02 Замглавы МИД: В ОБСЕ уже откровенно смеются с представителя РФ, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине"
03 Могут повредить печень: продукты, которые очень вредны для организма
04 Какие продукты нужно есть для красивых волос: ответ трихологов
05 "Помогли понять и облегчить управление землей": расшифрованы надписи на камне, найденном в Мексике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коалиция Молдовы потеряла большинство в парламенте
Коалиция Молдовы потеряла большинство в парламенте
Пандемия: у президента Гондураса и его жены обнаружили коронавирус
Пандемия: у президента Гондураса и его жены обнаружили коронавирус
Коронавирус: в Дании убьют 11 тысяч норок
Коронавирус: в Дании убьют 11 тысяч норок
Рецепт дня: Свиные рулетики с черносливом и грецкими орехами
Рецепт дня: Свиные рулетики с черносливом и грецкими орехами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь