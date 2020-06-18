Домашние средства для отекших ступней

Сидячая жизнь провоцирует отеки ступней, а из-за карантина в связи с COVID-19 мы сидим все больше.

Каменная соль

Щепотка соли творит настоящие чудеса со ступнями, избавляя их от болей и отеков. Промокните ноги в тазике с теплой водой и добавьте туда немного каменной соли. У неё противовоспалительные свойства, так что жидкость оказывает смягчающее воздействие. Но не пользуйтесь горячей водой, усиливающей отёки. Ванночки для ног делайте дважды в день до тех пор, пока отёки не исчезнут.

Эфирное масло грейпфрута

Это эфирное масло великолепно снимает боль и отёки, поскольку обладает свойствами антиоксиданта. Также масло оказывает противовоспалительный эффект и воздействует на тело подобно диуретику, позволяя уменьшить воспаления. Несколько капель эфирного масла грейпфрута добавьте в ванну с теплой водой, ложитесь туда, чтобы расслабиться.

Правильное положение ног

Для того чтобы уменьшать отеки ног, при сидячем положении их лучше поднимать и класть на какой-нибудь стул или другую возвышающуюся поверхность. Делайте это несколько раз в день, чтобы кровь меньше приливала к ступням. Ночью опускайте ноги на специальную подушку, чтобы они были на некотором возвышении по отношению к остальному телу.

Арбузы

Свежие арбузы помогают уменьшить отёки ступней, так как на 92% состоят из воды. Это натуральные диуретики, избавляющие от лишней жидкости в организме. Арбузы лучше употреблять в жаркую погоду.

Семена кориандра

Эти семечки также обладают противовоспалительным природным воздействиям, что делает их популярным средством в Аюрведе при борьбе с отекшим и ступнями. Две-три чайных ложек семян кориандра добавьте в чашку с водой, вскипятите её, процедите через марлю, дайте остыть и употребляйте дважды в день для достижения желаемых результатов.