От боли в горле не застрахован никто: травы, которые облегчат состояние

1 Тимьян обыкновенный При потере голоса из настоя травы (1ст.л. сырья на стакан кипятка) делают горячий компресс на горло (поверх мокрой салфетки наложить сухое полотенце для сохранения тепла).

2 Тополь черный При бронхите, пневмонии, ангине, стоматите полоскать ротовую полость теплым отваром (смесь трав – по 1 ст.л. почек тополя черного, березы бородавчатой, травы душицы обыкновенной, цветков и листьев алтея лекарственного и плодов шиповника коричневого – залить 400 мл воды, кипятить на небольшом огне 5 минут, дать настояться 4 часа) 5-6 раз в день.

3 Фенхель При бронхитах и охриплости пить отвар (50 г смеси семян фенхеля и сухих цветков коровяка обыкновенного, взятых в соотношении 1:1, залить 500 мл хорошего красного вина, кипятить 2 минуты, процедить) несколько раз в день по 30 мл небольшими глотками.

4 Фиалка душистая При коклюше, остром и хроническом бронхите и при туберкулезе легких пить настой растения (2ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, настаивать 2 часа, процедить) по полстакана 4 раза в день.