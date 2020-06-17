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От боли в горле не застрахован никто: травы, которые облегчат состояние

От боли в горле не застрахован никто: травы, которые облегчат состояние
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com
Какой бы ни была причина, вызвавшая боли в горле, необходимо не допустить дальнейшего ухудшения состояния здоровья и избавиться от инфекции. В этом могут помочь натуральные средства.
  • 1

    Тимьян обыкновенный

    При потере голоса из настоя травы (1ст.л. сырья на стакан кипятка) делают горячий компресс на горло (поверх мокрой салфетки наложить сухое полотенце для сохранения тепла).

  • 2

    Тополь черный

    При бронхите, пневмонии, ангине, стоматите полоскать ротовую полость теплым отваром (смесь трав – по 1 ст.л. почек тополя черного, березы бородавчатой, травы душицы обыкновенной, цветков и листьев алтея лекарственного и плодов шиповника коричневого – залить 400 мл воды, кипятить на небольшом огне 5 минут, дать настояться 4 часа) 5-6 раз в день.

  • 3

    Фенхель

    При бронхитах и охриплости пить отвар (50 г смеси семян фенхеля и сухих цветков коровяка обыкновенного, взятых в соотношении 1:1, залить 500 мл хорошего красного вина, кипятить 2 минуты, процедить) несколько раз в день по 30 мл небольшими глотками.

  • 4

    Фиалка душистая

    При коклюше, остром и хроническом бронхите и при туберкулезе легких пить настой растения (2ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, настаивать 2 часа, процедить) по полстакана 4 раза в день.

  • 5

    Хрен обыкновенный

    При кашле с мокротой принимать как отхаркивающее средство смесь (по 100 г измельченных корней хрена и целого лимона, 100 г меда) по 1 ст.л. несколько раз в день, запивая чаем из сбора трав (1 ст.л. смеси трав репейника обыкновенного, донника лекарственного, листьев мать-и-мачехи обыкновенной и цветков просвирника лесного, взятых в соотношении 3:1:1:1, залить 1 стаканом кипятка, дать настояться 10 минут, процедить и добавить мед) по трети стакана 3 раза в день.

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Все по теме:

Здоровье, Боль, Травы, Боль в горле.

Автор:

Телеграф
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