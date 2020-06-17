От мякоти до листьев: диетологи рассказали о пользе груш

Диетологи утверждают, что при помощи груш можно оздоровиться и предупредить некоторые заболевания, а также поспособствовать скорейшему восстановлению организма после перенесенной болезни.

Плюс ко всему, на грушах можно здорово похудеть, ведь они такие же низкокалорийные, как и яблоки, правда, витаминов в них гораздо меньше.

Чем полезна грушевая мякоть?

В ней содержится пищевое волокно, которое называется пектин. Это волокно снижает уровень холестерина и токсинов в организме, а также помогает наладить обмен веществ и в последствие ускорить метаболизм.

В грушевой мякоти содержится витамин С, укрепляющий иммунную систему, и витамин В9 (фолиевая кислота), участвующий в процессе кроветворения.

Благодаря калию в составе мякоти груши обеспечивается надежная поддержка сердцу.

Нельзя не отметить, что грушевая мякоть обладает мочегонным свойством, что само собой подразумевает выведение лишней жидкости из организма.

Уникальные свойства грушевой кожицы:

нормализует работу кишечника и препятствует диарее;

выступает в роли антисептика, уничтожая бактерии внутри ЖКТ.

Листья груши тоже полезны, чаще всего их используют в лечении заболеваний и воспалительных процессов мочеполовой системы. Естественно, в свежем виде их никто не ест, а вот сушеные листья измельчают и готовят на них отвары или же используют экстракт из грушевых листьев в фармакологии для изготовления лекарственных препаратов.