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От мякоти до листьев: диетологи рассказали о пользе груш

От мякоти до листьев: диетологи рассказали о пользе груш
Обновлено 22:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Диетологи утверждают, что при помощи груш можно оздоровиться и предупредить некоторые заболевания, а также поспособствовать скорейшему восстановлению организма после перенесенной болезни.

Плюс ко всему, на грушах можно здорово похудеть, ведь они такие же низкокалорийные, как и яблоки, правда, витаминов в них гораздо меньше.

Чем полезна грушевая мякоть?

В ней содержится пищевое волокно, которое называется пектин. Это волокно снижает уровень холестерина и токсинов в организме, а также помогает наладить обмен веществ и в последствие ускорить метаболизм.

В грушевой мякоти содержится витамин С, укрепляющий иммунную систему, и витамин В9 (фолиевая кислота), участвующий в процессе кроветворения.

Благодаря калию в составе мякоти груши обеспечивается надежная поддержка сердцу.

Нельзя не отметить, что грушевая мякоть обладает мочегонным свойством, что само собой подразумевает выведение лишней жидкости из организма.

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Уникальные свойства грушевой кожицы:

  • нормализует работу кишечника и препятствует диарее;

  • выступает в роли антисептика, уничтожая бактерии внутри ЖКТ.

Листья груши тоже полезны, чаще всего их используют в лечении заболеваний и воспалительных процессов мочеполовой системы. Естественно, в свежем виде их никто не ест, а вот сушеные листья измельчают и готовят на них отвары или же используют экстракт из грушевых листьев в фармакологии для изготовления лекарственных препаратов.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Груша.

Автор:

Телеграф
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