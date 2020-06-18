Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили более 34 тысяч случаев COVID-19: ситуация по регионам
В Украине выявили более 34 тысяч случаев COVID-19: ситуация по регионам
Погода в Украине: снова придет сильная жара, местами - дожди и грозы
Погода в Украине: снова придет сильная жара, местами - дожди и грозы
Реалу на заметку: Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании (Видео)
Реалу на заметку: Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня

В чем польза грибного супа для гипертоников

В чем польза грибного супа для гипертоников
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Грибной суп, благодаря богатому витаминному составу, укрепляет иммунитет, а также благоприятно сказывается на работе пищеварительной системы.

Египетские медики утверждают, что людям, которые жалуются на повышенное давление, стоит почаще употреблять грибной суп.

Специалисты говорят, что такой вид супа очень полезен в осенне-зимний сезон, когда на улице легко подхватить простудное заболевание.

Но важной особенностью такого блюда является влияние на показатели артериального давления. Медики утверждают, что суп из грибов очень помогает гипертоникам, он способен быстро улучшить их самочувствие. В грибах содержится много питательных микроэлементов, среди которых калий и кальций, которые снижают давление.

Топ-3 факта о молочной продукции, которые стоит знать

Но эксперты предупреждают, что грибы имеют ряд противопоказаний, поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться с врачом. В первую очередь, это касается людей, у которых есть проблемы с почками и печенью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Грибной суп, Польза грибного супа.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
02 Домашние средства для отекших ступней
03 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
04 Замглавы МИД: В ОБСЕ уже откровенно смеются с представителя РФ, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине"
05 Какие продукты нужно есть для красивых волос: ответ трихологов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве оценили вероятность возвращения страны к жесткому карантину
В Минздраве допускают возврат к жесткому карантину
Непогода в Украине: десятки населенных пунктов остались без света
В Украине десятки населенных пунктов остались без света
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года: как уберечь себя от негативного влияния
Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года: как уберечь себя от негативного влияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь