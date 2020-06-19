Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему

Сгустки крови могут появляться практически в любой вене и артерии. И каждый сгусток потенциально грозит сердечным приступом, инсультом. Люди, склонные к тромбообразованию, должны знать его главные симптомы.

"На чеку" должны быть все, кто курит, страдает ожирением, диабетом, долго лежит в больнице. Беременные и люди за 60 - тоже в группе риска.

Главные симптомы:

Тромбоз глубоких вен - это кровяной сгусток в крупной вене на ноге. Может также образоваться в области таза, руки. Бывает бессимптомным. Но если признаки появились, то это тепло в области тромба, боль и отек в пораженной ноге или руке, покраснение или фиолетовый оттенок кожи. Может возникать ощущение "натянутой мышцы".

- это кровяной сгусток в крупной вене на ноге. Может также образоваться в области таза, руки. Бывает бессимптомным. Но если признаки появились, то это тепло в области тромба, боль и отек в пораженной ноге или руке, покраснение или фиолетовый оттенок кожи. Может возникать ощущение "натянутой мышцы". Тромбоэмболия легочной артерии означает, что тромб или его фрагмент пошел по кровотоку и попал в легкие. Этот вид тромбоза часто заканчивается смертью. Признаками могут быть острая боль в груди, особенно при глубоком вдохе, кашель с кровью, высокая температура, головокружение, учащенный пульс, внезапная одышка, необъяснимое потоотделение. В таких случаях помощь нужна немедленно.

означает, что тромб или его фрагмент пошел по кровотоку и попал в легкие. Этот вид тромбоза часто заканчивается смертью. Признаками могут быть острая боль в груди, особенно при глубоком вдохе, кашель с кровью, высокая температура, головокружение, учащенный пульс, внезапная одышка, необъяснимое потоотделение. В таких случаях помощь нужна немедленно. Артериальный тромбоз проявляется моментально: кровяные сгустки в артериях перекрывают доступ кислорода к органам быстрее, чем тромбы других типов. Основной симптом - сильная боль, затем обычно развиваются инфаркт, инсульт, паралич.

Тромбы в других местах встречаются реже, но тоже имеют свои яркие признаки. О тромбе в животе могут говорить рвота, диарея, в мозге - проблемы с речью, зрением, слабость в области лица и рук, головокружение или сильная головная боль. Тромб в сердце дает одышку, тяжесть в груди, дискомфорт в верхней части тела, головокружение.

Все эти состояния требуют диагностики в больнице и специфического лечения. Если тромб покидает место своего "рождения" и идет по кровотоку, он способен "блокировать" жизненно важные органы, приводить к сердечному приступу. Беременным тромбы грозят тем, что может развиться плацентарная недостаточность, пострадает плод или нарушится его правильный рост.