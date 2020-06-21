ТОП 9 идей использования остатков, которые пригодятся любой экономной хозяйке

Приготовить салатную заправку
Перезревшие помидоры становятся мягкими и в салат их уже не порезать. Но они отлично подойдут для других кулинарных целей. Например, можно приготовить томатное масло для бутербродов. Помидоры запекают в духовке, снимают кожицу и смешивают в блендере со сливочным маслом, солью, перцем и травами по своему вкусу. Еще можно приготовить вкусную заправку для салатов. Мягкие, перезревшие помидоры протирают через сито, добавляют уксус, соль, перец, горчицу, мед, измельченный чеснок и все взбивают блендером. Затем, продолжая взбивать, аккуратно вливают растительное масло. Готовую заправку хранят в холодильнике, и перед использованием хорошо встряхивают.
Заморозить зелень
Если свежая зелень уже начинает увядать, не торопитесь выбрасывать. Ее можно заморозить и продолжать использовать в кулинарии. А предварительная фасовка упростит процесс готовки. Для этого травы измельчают, складывают в формочку для льда, заливают питьевой водой и замораживают. Такая заготовка выручит при приготовлении самых разных блюд: от борщей и маринадов до соусов и коктейлей. Еще один вариант получения «зеленых» полуфабрикатов – залить наполовину заполненные зеленью ячейки не водой, а растительным маслом, лучше всего оливковым. Такие кубики станут прекрасным дополнением к тушеным блюдам, супам, жаркому и даже картофельному пюре.
Сделать песто
Еще один способ использовать остатки зелени – приготовить что-то похожее на песто. В классическом варианте популярный итальянский соус готовится из базилика, а ингредиенты тщательно растирают в ступке. Но можно также использовать петрушку, кинзу, укроп, шпинат, а компоненты измельчить при помощи кухонной техники. Имеющиеся травы складывают в чашу блендера, добавляют чеснок, натертый твердый сыр, оливковое масло и какие-то орехи, если есть, и все хорошо перемешивают. Такой соус прекрасно дополняет макароны и омлет, придает пикантный вкус запеченной рыбе, птице или мясу. Его используют как самостоятельно, так и в качестве основы для других соусов. Готовую смесь можно расфасовать в небольшие пакетики, заморозить в морозильнике и использовать по мере необходимости.
Приготовить оладьи
Пропадает капуста, вянет морковка, лежит без дела кабачок? Яйца и мука помогут «связать» эти компоненты в одно блюдо. Измельченные овощи и прочие ингредиенты выкладывают в миску, добавляют соль, перец, другие приправы по вкусу, и хорошо перемешивают. А затем жарят как обычные оладьи. В тесто также можно использовать остатки каши или картофельного пюре.
Сварить бульон
Еще один способ использовать остатки овощей – сварить из них бульон. Это отличная кулинарная заготовка, которая сделает блюда более ароматными. Овощной бульон используют при приготовлении супов, ризотто, различных соусов и рагу. Его можно сварить впрок и хранить замороженным в морозильной камере.
Полезный совет: Базовый овощной бульон варят из моркови, лука – репчатого и порея, сельдерея, пастернака, чеснока, петрушки, укропа. Капусту и сладкий перец лучше не класть – их запах может «забить» вкус и аромат блюда, в которое будет добавлен бульон.
Сделать фруктовое мороженое
Завалялась горсточка ягод, и в холодильнике скучает одинокий стаканчик йогурта? Это отличная основа для приготовления холодного десерта. Ягоды и йогурт взбивают блендером до получения однородной консистенции. Затем массу выливают в картонные стаканчики, накрывают фольгой, втыкают деревянные палочки и отправляют в морозилку.
Испечь кексы
Забыли про бананы, и они перезрели настолько, что кожура стала темно-коричневой? Отлично, это идеальный ингредиент для приготовления быстрых кексов к чаю. Размягченное сливочное масло (100 гр.) перетирают с сахаром (150 гр.), добавляют два яйца и хорошо перемешивают. Два банана очищают от кожуры, натирают на терке с крупными отверстиями или разминают вилкой и соединяют с яично-масляной смесью. Далее всыпают сухие ингредиенты: щепотку соли, муку (220 гр.), разрыхлитель (2 ч.л.), и замешивают тесто. Массу раскладывают по формочкам, ставят в предварительно разогретую духовку и выпекают в течение 20-25 минут.
Полезный совет: Для этого рецепта нужны созревшие, и даже перезревшие бананы, ведь чем они спелее, тем слаще получатся кексы. Измельчать мякоть лучше именно вилкой или с помощью терки. Погружной блендер использовать нежелательно – тесто получится более жидким и кексы не будут такими воздушными. Измельчать бананы следует не заранее, а перед добавлением в тесто, иначе при контакте с воздухом мякоть может быстро потемнеть.
Сделать заготовку для мороженого
Нет времени заниматься выпечкой, но бананы уже не могут ждать? Можно сделать заготовку для мороженого. Бананы очищают от кожуры, нарезают на кусочки, кладут в герметичный полиэтиленовый пакет и отправляют в морозилку. Когда появится время, полностью замерзшую заготовку достают, складывают в блендер и измельчают, начиная с низкой скорости. Кусочки банана должны быть небольшими, чтобы кухонный комбайн мог легко с ними справиться. Если процесс идет тяжело можно добавить пару ложек молока. Измельчение продолжают до получения гладкой однородной массы.
Готовое мороженое можно подавать сразу – оно будет мягкой структуры. Или заморозить для придания более плотной формы. Это самый простой способ получения мороженого в домашних условиях. Вкус десерта можно разнообразить, добавляя кокосовую стружку, порошок какао, ягоды, орехи, листочки мяты, арахисовую пасту и другие ингредиенты, выбор которых ограничен только вашей фантазией.
Сделать мини-пиццу
Остатки мяса, сыра, колбасы и овощей станут отличной начинкой для мини-пиццы. В качестве основы подойдет не только домашнее, но и готовое тесто или какие-либо лепешки. В общем, есть где разгуляться фантазии. Как пишет в своей книге «Еда без правил. Простые принципы хорошей кухни» Тамар Адлер, шеф-повар ресторана Chez Panisse, крутые блюда редко рождаются из новых продуктов. Обычно импульсом, вызывающим кулинарную музу служат остатки. Проявите креатив, и тогда продукты с истекающим сроком годности не улетят в ведро, а станут основой хорошего завтрака или обеда.