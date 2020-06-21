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От капусты до свеклы: необходимые овощи после 40, которые помогут держать в форме

От капусты до свеклы: необходимые овощи после 40, которые помогут держать в форме
Обновлено 02:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Овощи, которые повышают метаболизм, - лучшие для похудения и поддержания здорового веса в возрасте после 40 лет, когда снижение обмена веществ способствует набору веса. Врачи перечислили восемь основных видов овощей, которые помогут справляться организму в борьбе с лишним весом, который остается неизменным спутником старшего возраста.
  • 1

    Брокколи.

    Содержит кальций - известный натуральный сжигатель жира, а также много витамина С. По словам диетологов, это одна из самых действенных комбинаций для повышения метаболизма, избавления от излишков воды, отечности.

  • 2

    Дикая спаржа.

    Употребление овоща увеличивает концентрацию глутатиона в организме. Этот антиоксидант обеспечивает мощный эффект детокс - в возрасте после 40 лет организм нуждается в такой поддержке.

  • 3

    Цикорий.

    Способствует выработке желчи, активируя функцию печени по расщеплению жиров, также благотворно влияет на кишечную флору. Повышение метаболизма становится следствием данных процессов.

  • 4

    Листовая капуста.

    Содержит рекордное количество витамина А, почти все витамины группы В, кальций в сочетании с витамином С - подобный комплекс веществ снижает уровень холестерина, жира, оздоравливает флору кишечника, повышает метаболизм после сорока.

  • 5

    Огурец.

    Стимулируя процессы метаболизма, огурец также поддерживает гидратацию организма, помогает избавляться от нежелательных веществ. Диетологи советуют есть овощ с кожурой, содержащий калий, железо, магний, кальций, витамины А, К и С.

  • 6

    Свекла.

    Влияя на функцию клеток печени и желчного пузыря, оказывает пищеварительное, мочегонное действие, побуждает организм быстро выводить вредные вещества, излишки жидкости из тканей. Лучше употреблять сырым.

  • 7

    Морковь.

    Подгоняет обмен веществ в организме после 40 лет, успешно выводит излишки холестерина. Клетчатка сырого овоща содержит минимум жиров, но требует много энергии для переваривания.

  • 8

    Брюссельская капуста.

    В ней много витамина С, минералов, антиоксидантов, серы. Благодаря им ускоряется работа печени, благотворно влияет на метаболизм.

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Диета, Овощи, Польза.

Автор:

Телеграф
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