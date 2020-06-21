От капусты до свеклы: необходимые овощи после 40, которые помогут держать в форме

1 Брокколи. Содержит кальций - известный натуральный сжигатель жира, а также много витамина С. По словам диетологов, это одна из самых действенных комбинаций для повышения метаболизма, избавления от излишков воды, отечности.

2 Дикая спаржа. Употребление овоща увеличивает концентрацию глутатиона в организме. Этот антиоксидант обеспечивает мощный эффект детокс - в возрасте после 40 лет организм нуждается в такой поддержке.

3 Цикорий. Способствует выработке желчи, активируя функцию печени по расщеплению жиров, также благотворно влияет на кишечную флору. Повышение метаболизма становится следствием данных процессов.

4 Листовая капуста. Содержит рекордное количество витамина А, почти все витамины группы В, кальций в сочетании с витамином С - подобный комплекс веществ снижает уровень холестерина, жира, оздоравливает флору кишечника, повышает метаболизм после сорока.

5 Огурец. Стимулируя процессы метаболизма, огурец также поддерживает гидратацию организма, помогает избавляться от нежелательных веществ. Диетологи советуют есть овощ с кожурой, содержащий калий, железо, магний, кальций, витамины А, К и С.

6 Свекла. Влияя на функцию клеток печени и желчного пузыря, оказывает пищеварительное, мочегонное действие, побуждает организм быстро выводить вредные вещества, излишки жидкости из тканей. Лучше употреблять сырым.

7 Морковь. Подгоняет обмен веществ в организме после 40 лет, успешно выводит излишки холестерина. Клетчатка сырого овоща содержит минимум жиров, но требует много энергии для переваривания.