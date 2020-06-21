Хорошая профилактика против болезней глаз: зеленый чай полезен для зрения

Регулярное употребление зеленого чая может быть хорошей профилактикой многих распространенных глазных заболеваний, в том числе и глаукомы.

Исследователи в ходе эксперимента обнаружили, что некоторые вещества, содержащиеся в зеленом чае, имеют полезное воздействие на ткани глаза, поэтому зеленый чай может быть хорошим профилактическим средством против ряда распространенных глазных болезней – таких, как, например, глаукома.

Речь идет о группе антиоксидантов, называемых катехинами, которые проникают в сетчатку, хрусталик и другие части глаза и препятствуют разрушительному воздействию происходящих в них окислительных процессов. Таким образом, введение в организм дополнительной дозы катехинов способствует снижению оксидативного стресса – разрушения клеток, происходящего вследствие окислительных процессов, утверждают специалисты.

В ходе эксперимента ученые давали крысам зеленый чай, а затем проверяли, повлияли ли катехины на их зрение. Оказалось, что катехины заметно снижают оксидативный стресс в тканях глаза, и что этот эффект сохраняется на протяжении достаточно долгого периода – до двадцати часов.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что употребление зеленого чая может пойти на пользу глазам за счет того, что содержащиеся в нем катехины способствуют снижению оксидативного стресса, утверждают авторы работы. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.