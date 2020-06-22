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Ученые сообщили об опасности ягод для детей

Ученые сообщили об опасности ягод для детей
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Какие виды ягод самые полезные и вкусные, а какие нанесут вред организму. Также дадим краткую характеристику и описание каждой культуре, чтобы понимать ее отличительные свойства.

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала, какую опасность черешня и клубника могут представлять для маленьких детей.

"Косточки черешни содержат синильную кислоту. Если компот из нее постоит дольше полутора лет, он может привести к отправлению. Клубника у детей до 5 лет может вызывать сильную аллергическую реакцию", — сказала биолог.

Она отметила, что селекционеры в первую очередь добиваются, чтобы клубника при транспортировке не мялась, поэтому она получается менее сочной.

Также специалист добавила, что самая большая гадость в клубнике — подкрашивание. Есть специальная система подкрашивания фруктов.

Почему ранний ужин может быть полезен для здоровья

По словам биолога, все ягоды покрыты специальной пленкой и поверхность повреждается влагой, поэтому ягоды надо есть сразу после мытья.

"Клубнику и малину лучше есть сразу, черешню лучше обсушивать. Эти ягоды могут быть заморожены, но заморозка в домашних условиях позволяет хранить заготовки не дольше четырех месяцев", — порекомендовала Баранова.

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Все по теме:

Здоровье, Фрукты, Ягоды, Советы медиков, Ягоды для детей.

Автор:

Телеграф
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