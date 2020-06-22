Ученые сообщили об опасности ягод для детей

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала, какую опасность черешня и клубника могут представлять для маленьких детей.
"Косточки черешни содержат синильную кислоту. Если компот из нее постоит дольше полутора лет, он может привести к отправлению. Клубника у детей до 5 лет может вызывать сильную аллергическую реакцию", — сказала биолог.
Она отметила, что селекционеры в первую очередь добиваются, чтобы клубника при транспортировке не мялась, поэтому она получается менее сочной.
Также специалист добавила, что самая большая гадость в клубнике — подкрашивание. Есть специальная система подкрашивания фруктов.
По словам биолога, все ягоды покрыты специальной пленкой и поверхность повреждается влагой, поэтому ягоды надо есть сразу после мытья.
"Клубнику и малину лучше есть сразу, черешню лучше обсушивать. Эти ягоды могут быть заморожены, но заморозка в домашних условиях позволяет хранить заготовки не дольше четырех месяцев", — порекомендовала Баранова.