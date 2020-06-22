Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть

1 Молоко Цельное молоко имеет 3,2% жирности, а это слишком много для похудения. Нас интересует обезжиренное молоко, ведь в нем содержится много кальция и триптофана, которые способствуют быстрому засыпанию и избавляют от бессонницы. Но есть в молоке еще один важный компонент – протеин, а вернее казеин, которого в нем содержится примерно 80%. При попадании в организм казеин образует сгустки с жирами, которые затем расщепляются до аминокислот. Благодаря этому процессу мышцы на протяжении всей ночи будут получать строительный материал для роста мышечной массы. Поможет ли это нам похудеть? Напрямую этот процесс практически не влияет на сжигание жиров, но с увеличением мышечной массы организм будет сжигать больше калорий. Таким образом, стакан обезжиренного молока, выпитый вместе с диетическим ужином, будет способствовать обретению стройной фигуры, но только при условии регулярных занятий спортом.

2 Имбирный чай с лимоном Зеленый чай содержит кофеин, а значит, действует возбуждающе на нервную систему. В этом плане пить его непосредственно перед сном небезопасно, лучше устраивать чаепитие за 3 часа до сна. Тем не менее, для похудения кофеин очень даже полезен, ведь он стимулирует обменные процессы в организме. В сочетании с катехинами, которые увеличивают производство тепла организмом, повышается расход калорий, а значит, человек худеет. Но пользу зеленого чая можно увеличить в два раза, если в заварку добавить ½ ч.л. имбирного порошка, а затем выдавить туда же дольку лимона. Доказано, что присутствующий в имбирном корне компонент гингерол не только омолаживает организм и предупреждает старение, но и препятствует накоплению жира организмом. А вместе с лимонным соком имбирь заметно усиливает метаболизм, благодаря чему процесс расщепления жира проходит гораздо быстрее. Правда и здесь нужно учитывать, что максимальную пользу от этого напитка можно получить, если сочетать его с низкокалорийным питанием и достаточной физической активностью.

3 Кефир Кефир является идеальным напитком для тех, кто мечтает избавиться от лишних килограммов. Правда, для этого важно соблюдать несколько условий. Во-первых, этот должен быть обезжиренный продукт, который не будет добавлять вам лишних жиров, а во-вторых, чтобы заметить результат похудения пить такой напиток необходимо на протяжении нескольких месяцев. Причем в идеале кефир нужно не сочетать с легким ужином, а заменять им ужин. В отличие от воды или чая, которые быстро усваиваются в организме, кефир обволакивает стенки желудка, благодаря чему надолго сохраняет чувство сытости, защищая от «набегов» на холодильник. К тому же кефир является идеальным продуктом для восстановления нормальной микрофлоры кишечника, а нормальное функционирование кишечника позволяет полноценно расщеплять жиры, не откладывая их в виде жировой клетчатки. Кстати, пользу от кефира можно увеличить, если добавить в стакан ½ ч.л. корицы. Не забудем также, что как и молоко, кефир является источником протеина, а потому просто необходим людям, занимающимся в тренажерном зале.

4 Виноградный сок Многие с недоверием относятся к виноградному соку, а все потому, что в нем довольно много сахара. К тому же в отличие от самого винограда, в его соке не содержится ценной клетчатки и косточек, богатых уникальными элементами. Тем не менее, если вы мечтаете похудеть, замените свой ужин небольшим стаканом (150 мл) натурального виноградного сока. Попадая в организм, это напиток будет стимулировать процесс сжигания жира, а все благодаря уникальному антиоксиданту ресвератролу, которым богат виноград. Этот компонент обладает способностью преобразовывать белый жир в коричневый, который гораздо активнее участвует в обменных процессах, а значит, лучше расщепляется.

5 Ромашковый чай Если у вас возникают проблемы со сном, которые впоследствии трансформируются в лишние килограммы, есть смысл задуматься об успокаивающем напитке перед сном. Для этого отлично подходят травяные чаи, в частности, чай с ромашкой. Употребляя чай, в который помимо заварки были добавлены цветки ромашки, вы получите напиток, который увеличивает уровень глицина в крови. А глицин – это прекрасное средство, которое расслабляет мозг и мышцы, помогая человеку быстро уснуть и спать крепким сном. Если говорить непосредственно о расщеплении жира, то ромашковый чай, как и чай со зверобоем или шиповником, будет «работать» так же, как чистая вода, т.е. только в сочетании с диетой и физическими упражнениями. Именно поэтому на данном напитке лучше остановиться лицам, которые испытывают трудности, связанные со сном.

6 Коктейль на соевом протеине Соя – еще один полезный продукт, который многие незаслуженно обходят вниманием. Оказывается, в составе сои, независимо от того, молоко ли это или протеиновый порошок, содержится ценная аминокислота под названием триптофан. При попадании в организм триптофан активизирует выработку гормона мелатонина, который способствует здоровому крепкому сну, а также снижает выработку «гормона стресса» кортизола, помогая тем самым бороться со скоплением жиров в области живота. Как и перечисленные выше напитки, соевый коктейль дает отличные результаты только в сочетании с физическими нагрузками и правильным питанием. Причем решив использовать соевый протеиновый коктейль для крепкого сна и похудения, не забудьте добавить в него греческий йогурт. Благодаря этому ваши мышцы получат необходимую порцию молочного протеина, необходимого для роста мышц после тренировки.