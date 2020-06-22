Скрытый инфаркт: как распознать

Всем уже давно известно, что инфаркт миокарда - это одна из форм болезни сердца. Речь идет об ишемической болезни главного органа тела человека.

Все дело в том, что во время этой болезни нарушается кровоток по коронарным артериям, а это привод необратимым изменениям в области сердечной мышцы.

Опасность данной болезни в том, что она не может протекать в более скрытной форме. Классический сердечный приступ сопровождается острой болью в груди, чувством сдавливания, одышкой, колющими ощущениями в шее, руке и даже челюсти. При "тихом" инфаркте таких признаков нет, но может возникнуть легкая боль в горле или грудине, которая, то появляется, то исчезает.

Кроме этого, человек чувствует неудобство в верхней части тела и все время находится в усталом состоянии. Еще существенными симптомами инфаркта являются тошнота, головокружение и холодный пот.

Отметим, что сердечный приступ также можно предсказать. За месяц до начала инфаркта человек страдает сонливостью и повышенной утомляемостью. Также к симптомам можно отнести проблемы с пищеварением, которые проявляются в виде болей в желудке и животе, тошноты и рвоты.