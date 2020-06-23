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"Хороший холестерин": чем так полезен йогурт

"Хороший холестерин": чем так полезен йогурт
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com
Ученые назвали неожиданное свойство йогурта. Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня так называемого "полезного холестерина".

Ученые говорят, что это помогает защитить кровеносные сосуды от утолщения в пожилом возрасте, что может привести к сердечным приступам и инсультам.

В своем исследовании ученые обнаружили, что женщины в возрасте старше 70, которые включали в свой рацион йогурт в умеренных количествах, значительно реже страдают от этого заболевания.

Диетолог Керри Айви, который возглавлял австралийское исследование, говорит: "Молочные продукты имеют дурную славу из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему. Но мы установили пользу пробиотических йогуртов и пытаемся установить отличия его характеристик от других молочных продуктов". Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня холестерина ЛПВП - так называемого "хорошего холестерина" - в крови.

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В ходе исследовании были опрошены 1080 женщин об их образе жизни и рационе питания, а также их артерии регулярно обследовались в течение трех лет. Те, кто ел около 100 г йогурта в день, имел более здоровые кровеносные сосуды. Ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить его воздействие на сосуды.

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Все по теме:

Питание, Продукты, Йогурт.

Автор:

Телеграф
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