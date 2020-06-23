Вкусно и полезно: брокколи поможет снять боль в суставах

Боль в суставах - распространенная проблема, на которую жалуются как молодые, так и пожилые люди. Игнорировать симптом не стоит, ведь он может привести к серьезным последствиям.

Медики определили овощ, который необходимо добавить в рацион, чтобы облегчить боль и обогатить организм полезными веществами.

Если болезнь прогрессирует, тогда визит к врачу откладывать нельзя. Но если боль беспокоит периодически, то снять ее можно с помощью употребления брокколи. Этот овощ богат на витамины В1, В2, С, РР и Е, а также магний, фосфор и кальций.

Еще он содержит антиоксиданты, которые защищают организм от различных заболеваний. В этом овоще также много растительных соединений, которые обладают сильным противовоспалительным действием, благодаря чему можно снять боль в суставах, связанных с нарушениями в костях человека и повлекшим такие болезни как артроз и остеоартрит.

Витамин С и бета-каротин, входящий в состав брокколи, укрепляют иммуннитет, а клетчатка улучшает пищеварение, предотвращая вздутие живота и диарею.