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Неочевидные факты об известных продуктах: оказывается они калорийные

Неочевидные факты об известных продуктах: оказывается они калорийные
Обновлено 00:23 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay
Вот горячая десятка популярных продуктов, которыми не стоит злоупотреблять, если вы планируете диету или разгрузочные дни.
  • 1

    Рикотта и моцарелла 

    Белоснежные молодые сыры выглядят легкими и свежими, но на самом деле не так невинны, как кажутся. Стограммовый шарик моцареллы содержит около 300 калорий, не говоря уже о 20-25 граммах жира - нежная, тающая во рту бомбочка замедленного действия. Правда в том, что нежирный сыр вряд ли можно назвать сыром, но, если вы на диете, успех зависит от скрупулезного измерения питательной ценности.

  • 2

    Авокадо

    Высокую питательность карибского плода (в половинке спелого авокадо - около 180 калорий) оправдывает то, что маслянистая мякоть содержит практически весь спектр жирных кислот, важных для функционирования клеток мозга, а также уникальный витаминно-минеральный комплекс с впечатляющими антиоксидантными свойствами.

  • 3

    Рисовые хлепцы

    Хрустящие соблазнительные кружки из воздушного риса лишь прикидываются легкими и диетическими - на обертке вы найдете информацию о 380 калориях на 100 грамм с гликемическим индексом около 85. Серьезная причина передумать в пользу пакетика сырого миндаля.

  • 4

    Мякоть кокоса

    Богатый клетчаткой кокос также очень питателен (в ста граммах - порядка 353 калорий) и содержит немало насыщенных жирных кислот, что не позволяет тропическому ореху стать героем диет и разгрузок. 

  • 5

    Попкорн

    Направляясь в кинозал, не стоит радоваться зажатому в руках ведру попкорна, которого хватит на целый фильм. В этом самом ведре - бездна калорий, которые вам ни к чему (около 1400 на 100 грамм), плюс масло, соль или, чего доброго, сахар. Немного попкорна домашнего приготовления без добавления жира - куда разумнее, и калорий в нем три раза меньше.

  • 6

    Сухофрукты

    Безусловно, есть за что любить и курагу, и чернослив, и изюм, и инжир, и финики - особенно в сочетаниях с мягким сыром или обезжиренным йогуртом. Но знаете ли вы, что эти природные сладости вызывающе богаты сахарами и содержат почти 400 калорий на 100 грамм? Сохраним за сухофруктами звание здорового продукта, богатого питательными веществами, клетчаткой и микроэлементами, но ограничим их потребление горсткой в день и желательно до обеда. 

  • 7

    Хлопья и мюсли

    Любительницы хлопьев на завтрак, остерегайтесь многообразия красивых упаковок, не ленитесь варить овсяную кашку или запекайте мюсли самостоятельно. Все готовые хлопья и мюсли чрезвычайно насыщены сахаром, солью и жирами: 100 г в вашей миске поставят телу порядка 400 калорий - решайте, готовы ли вы их потратить.

  • 8

    Галеты и тосты

    Если вы решили, что существенно уменьшили калорийность хлеба, подсушив пару кусочков в тостере, примите факт, что это не так. Даже в обезвоженном виде выпечка с участием муки тонкого помола, дрожжей, соли, сахара и жиров содержит более 400 калорий на 100 грамм, будьте осторожны.

  • 9

    Кокосовая вода

    Богатая минералами (калий, фосфор, кальций, магний) жидкость из сердцевины кокосового ореха продается в магазинах в обработанном и обогащенном виде, предназначенном для долгого хранения, что означает добавление сахара и консервантов. То есть это уже не вода с нулевой питательностью, но калорийность напитка, приятного в жару и после фитнеса, остается на деликатно низком уровне - 23-25 калорий на 100 грамм.

  • 10

    Суши

    Диетически уместные и полезные суши (рис, рыба, овощи, нори) тоже значительно недооцениваются в питательном смысле. Ролл или суши с рыбой "оценивается" на 50 калорий (а вариации на тему "Филадельфия" или "Калифорния" и того больше), не говоря уже о подслащенных соевых соусах, которые значительно увеличивают энергетическую ценность. Полдюжины суши гарантируют здоровый обед, богатый Омега-3, без клетчатки и холестерина, но насыщенный калориями, как средний гамбургер.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Польза.

Автор:

Телеграф
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