Борьба с молочницей: какие продукты стоит немедленно добавить в рацион

Только врач может назначить грамотное лечение. Но для микрофлоры не менее важна и диета. Что можно есть, а что нельзя при кандидозе, перечисляет hollandandbarrett.com.
На протяжении минимум трех месяцев нужно избегать следующих блюд:
Сладости: кандида питается сахаром и просто обожает печенье, пирожные, конфетки, подслащенные напитки.
Натуральные сахара в фруктах тоже стимулируют рост Candida. Желательно на время исключить из рациона сухофрукты, натуральные соки, кабачки и сладкие свежие фрукты. Оставьте только яблоки и груши — в них минимум сахара.
Молочные продукты, особенно с содержанием сахара, — о них тоже забудьте. К тому же, в молочке много лактозы, которая привлекательна для патогенных грибов.
Все, что содержит дрожжи, питает кандид: хлеб, уксус, сыр с плесенью, соевый соус, кетчуп. Исключите их.
Алкоголь при молочнице строго запрещен. Во-первых, он сбраживается, во-вторых, содержит много сахара. Держитесь подальше от смузи, газированных безалкогольных напитков.
Не налегайте на картошку: в организме крахмал расщепляется до простых сахаров.
Что можно есть на антикандидозной диете?
На завтрак готовьте кашу на воде, добавляйте в нее яблоко, семена.
Вместо сахара возьмите сладкую корицу.
Хлеб покупайте только бездрожжевой, вместо джема — ореховое масло.
Хорошо помогает при молочнице несладкий живой йогурт. В нем мало лактозы и много полезных бактерий, которые вытесняют со слизистых кандид.
Еще в меню можно включать постное мясо, рыбу, яйца, чечевицу, все овощи, рис.