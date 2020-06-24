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Борьба с молочницей: какие продукты стоит немедленно добавить в рацион

Борьба с молочницей: какие продукты стоит немедленно добавить в рацион
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Кандидоз — болезнь крайне неприятная, и сталкивалась с ней почти каждая женщина. Дрожжеподобные грибы рода Candida вызывают жжение слизистой, боль внизу живота. С ними невыносимы походы в туалет, близость с партнером. Иногда больно просто сидеть.

Только врач может назначить грамотное лечение. Но для микрофлоры не менее важна и диета. Что можно есть, а что нельзя при кандидозе, перечисляет hollandandbarrett.com.

На протяжении минимум трех месяцев нужно избегать следующих блюд:

  • Сладости: кандида питается сахаром и просто обожает печенье, пирожные, конфетки, подслащенные напитки.

  • Натуральные сахара в фруктах тоже стимулируют рост Candida. Желательно на время исключить из рациона сухофрукты, натуральные соки, кабачки и сладкие свежие фрукты. Оставьте только яблоки и груши — в них минимум сахара.

  • Молочные продукты, особенно с содержанием сахара, — о них тоже забудьте. К тому же, в молочке много лактозы, которая привлекательна для патогенных грибов.

  • Все, что содержит дрожжи, питает кандид: хлеб, уксус, сыр с плесенью, соевый соус, кетчуп. Исключите их.

  • Алкоголь при молочнице строго запрещен. Во-первых, он сбраживается, во-вторых, содержит много сахара. Держитесь подальше от смузи, газированных безалкогольных напитков.

  • Не налегайте на картошку: в организме крахмал расщепляется до простых сахаров.

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Что можно есть на антикандидозной диете?

  • На завтрак готовьте кашу на воде, добавляйте в нее яблоко, семена.

  • Вместо сахара возьмите сладкую корицу.

  • Хлеб покупайте только бездрожжевой, вместо джема — ореховое масло.

  • Хорошо помогает при молочнице несладкий живой йогурт. В нем мало лактозы и много полезных бактерий, которые вытесняют со слизистых кандид.

  • Еще в меню можно включать постное мясо, рыбу, яйца, чечевицу, все овощи, рис.

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Молочница, Кандидоз.

Автор:

Телеграф
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