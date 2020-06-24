Борьба с молочницей: какие продукты стоит немедленно добавить в рацион

Кандидоз — болезнь крайне неприятная, и сталкивалась с ней почти каждая женщина. Дрожжеподобные грибы рода Candida вызывают жжение слизистой, боль внизу живота. С ними невыносимы походы в туалет, близость с партнером. Иногда больно просто сидеть.

Только врач может назначить грамотное лечение. Но для микрофлоры не менее важна и диета. Что можно есть, а что нельзя при кандидозе, перечисляет hollandandbarrett.com.

На протяжении минимум трех месяцев нужно избегать следующих блюд:

Сладости: кандида питается сахаром и просто обожает печенье, пирожные, конфетки, подслащенные напитки.

Натуральные сахара в фруктах тоже стимулируют рост Candida. Желательно на время исключить из рациона сухофрукты, натуральные соки, кабачки и сладкие свежие фрукты. Оставьте только яблоки и груши — в них минимум сахара.

Молочные продукты, особенно с содержанием сахара, — о них тоже забудьте. К тому же, в молочке много лактозы, которая привлекательна для патогенных грибов.

Все, что содержит дрожжи, питает кандид: хлеб, уксус, сыр с плесенью, соевый соус, кетчуп. Исключите их.

Алкоголь при молочнице строго запрещен. Во-первых, он сбраживается, во-вторых, содержит много сахара. Держитесь подальше от смузи, газированных безалкогольных напитков.

Не налегайте на картошку: в организме крахмал расщепляется до простых сахаров.

Что можно есть на антикандидозной диете?