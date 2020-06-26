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Переедание: как избавиться от вредных пищевых привычек

Переедание: как избавиться от вредных пищевых привычек
Обновлено 02:13 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pinterest.com
Как гласит народная мудрость, привычка — вторая натура. Пищевые привычки способны поведать о нас многое.

Сладость не в радость

Вечный вопрос, как отказаться от сладкого, мучает многих. Что ни говори, сладости — лучший антидепрессант, дающий ощущение эйфории. Но и расплата за такую «терапию» сурова. Полный отказ от сладкого не решит проблем — рано или поздно грянет срыв. Более разумным решением станут альтернативные источники глюкозы. В первую очередь это фрукты и ягоды, выбор которых с наступлением лета станет намного богаче. Кроме того, конфеты можно заменить сушеными и вялеными плодами, пирожные — зефиром и пастилой, сдобную выпечку — овсяным печеньем и сладкими хлебцами. Подсластить любимые блюда помогут мед, кленовый сироп и сироп агавы. Самое важное здесь — непоколебимое чувство меры. Не стоит забывать и о том, что часто болезненная тяга к сладкому связана с душевными терзаниями. Если честно разобраться с ними, вопрос, как избавиться от сахарной зависимости, разрешится сам собой.

Зловещее шипение

Куда более коварный враг — жидкие сладкие калории. Сколько бы ни рассуждали исследователи о пользе или вреде газировки, перевес будет на стороне второго. Главная проблема заключается в том, что сладкие шипучие напитки не утоляют, а усиливают жажду, заставляя потреблять их вновь и вновь. Это чревато диабетом, изжогой, а порой и сердечными болезнями. Грешат подобным и пакетированные соки, которые, помимо прочего, разжигают зверский аппетит. Особенно опасны такие напитки для детей, поскольку содержащиеся в них кислоты вымывают зубную эмаль и вызывают кариес. Как перестать пить газировку? Начать пить вместо нее нечто более полезное и вкусное. Домашние лимонады, ягодные морсы, сборные смузи, компоты из сухофруктов, травяные чаи только приветствуются. А еще не забывайте поддерживать в норме водный баланс. Для этого за полчаса до еды выпивайте стакан воды.

Перекус с риском для здоровья

Вред чипсов, сухариков, орешков и прочих снеков ни для кого не новость. Это настоящий пищевой наркотик, изобилующий трансжирами, углеводами и искусственными добавками. Но это не мешает детям и взрослым с наслаждением хрустеть ими, не задумываясь о последствиях. А между тем они могут создать множество проблем, среди которых лишний вес, язва желудка и аллергия — самые безобидные. Метод борьбы с этой привычкой прост до крайности. Все сомнительные лакомства должны навсегда исчезнуть из рациона. Пусть на смену им придут домашние сухари из ржаного или отрубного хлеба. Фабричные картофельные чипсы с пользой заменят чипсы из моркови, кабачков или свеклы. Порубите овощи тонкими ломтиками, сбрызните оливковым маслом, посыпьте сухими травами и высушите в духовке. Сторонники здорового питания подтвердят, что это не только полезно, но и вкусно.

Тяжкий груз на сердце

Для многих проблемой является пристрастие к жирным продуктам. Избавиться от него помогут несколько простых приемов. Для начала следует заменить тяжелые продукты более легкими, но сытными. Например, вместо жареной свинины приготовить запеченную индейку, а вместо макарон — стручковую фасоль. На роль гарнира также подойдут изобилующие клетчаткой крупы. Помните, жирной еда становится из-за неправильной термической обработки. Так что отдавайте предпочтение блюдам, приготовленным в духовке, мультиварке или на сковороде-гриль. Старайтесь свести к минимуму потребление майонеза, кетчупа и сливочных соусов. Замените их овощными подливами собственного приготовления. А вот молочные продукты с низким или нулевым содержанием жира больше навредят, чем помогут, поскольку пресный вкус в них с лихвой компенсируется большим количеством углеводов и вкусовых усилителей.

Солить или не солить?

Даже если вы положили достаточно соли в блюдо, рука сама тянется подсолить его еще немного. Таким образом мы пытаемся усилить вкус, хотя на деле превращаем здоровую пищу в пищу вредную. Чтобы избавиться от этой тяги, уберите солонку подальше. Для приготовления еды вместо обычной соли используйте морскую, гималайскую или макробиотическую. В них гораздо ниже содержание хлорида натрия, зато полно калия, кальция, магния и цинка. Вместо соли можно добавлять в блюда соевый соус или бальзамический уксус. Они придадут пище изысканные нотки и умножат полезные свойства. Сделать вкус насыщеннее помогут лук, чеснок, хрен, горчица и лимонный сок. Не бойтесь экспериментировать со специями и душистыми травами. Вместе с тем не спешите полностью отказываться от соли. Это может привести к серьезным сбоям в работе организма.

Чтобы в точности понять, как правильно питаться, недостаточно составить сбалансированный рацион из здоровых продуктов и соблюдать грамотный режим. Без отказа от вредных пищевых привычек все усилия будут напрасны. Надеемся, наши рекомендации помогут вам распрощаться с ними навсегда.

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Все по теме:

Здоровье, Пища, Продукты питания, Переедание, Здоровое еда.

Автор:

Телеграф
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