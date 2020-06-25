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Как есть фастфуд без вреда для фигуры и здоровья

Как есть фастфуд без вреда для фигуры и здоровья
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Диетологи назвали блюда, которые совершенно безопасны для тела и здоровья могут восприниматься как совершенно нормальная часть рациона питания.

Давно бытует мнение о том, что фастфуд вредит здоровью, а потому тем, кто хочет быть стройным, стоит отказаться от употребления подобной пищи.

Одним из таких видов фастфуда эксперты назвали шаурму, сочетающую в себе много полезных ингредиентов. К ним относят жареную на вертеле курицу и большое количество овощей. А вот маринованные овощи стоит попросить повара не класть их в блюдо. Нейтрально действует на фигуру и тонкий бездрожжевой лаваш, так как у него низкая калорийностью. Отказаться лучше от соусов для шаурмы, в составе которых содержится майонез или кетчуп, их стоит заменить на сметану или йогурт. 

Еще одно блюдо, которое предлагают заведения быстрого питания, и оно может считаться безвредным – это пельмени. По словам врачей, пельмени и вареники можно назвать хорошим вариантом обеда для людей, которым приходится питаться вне дома. Но степень их воздействия на организм во многом зависит от качества начинки. Полезной считаются мясо кролика, курицы или индейки. Отмечается, что купленные в магазине пельмени чаще всего содержат не самый качественный фарш, который может навредить фигуре. 

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В число безвредных блюд для быстрого перекуса специалисты включили пиццу, так как отдельные ее виды действительно не навредят фигуре и здоровью, особенно если в их состав входят овощи, курица и грибы. А вот от пиццы беконом, колбасой и большим количеством плавленого сыра стоит отказаться, сообщается на портале Актуальные новости.

Также, по словам диетологов, безвредными являются суши, овощные палочки с соусом, вегетарианские бургеры и салаты и бургеры с птицей и рыбой.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Фастфуд, Рацион питания, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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