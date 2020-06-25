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Трудности засыпания: когда стоит обратиться к врачу

Трудности засыпания: когда стоит обратиться к врачу
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay
Трудности с засыпанием, синдром беспокойных ног, ночной храп являются распространенными проблемами ночного сна. Немецкие специалисты рассказали, когда с такими проблемами необходимо обращаться к врачу.

Согласно данным Института Роберта Коха, примерно шесть процентов земного населения страдает трудностями засыпания, которые требуют лечения у врачей. Люди, сталкивающиеся с такой проблемой, впоследствии страдают от ухудшения когнитивной деятельности – нарушения концентрации, перепадов настроения.

Одной из самых распространенных причин такой проблемы является наличие раздражающего фактора – источник нежелательного ночью освещения, громких звуков. Кроме того, этому способствуют психические расстройства и стресс, не позволяющий человеку расслабиться даже в позднее время суток, некоторые заболевания (например, дисфункция щитовидной железы).

Когда следует идти к врачу? Специалисты института констатируют: если проблемы с засыпанием возникают не менее трех раз в неделю в течение четырех или более недель, необходимо обратиться к медикам.

 

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Храп. Ученые различают здоровый и патологический храп – все зависит от того, насколько значительно сжимается у храпуна трахея, и как часто останавливается дыхание во сне. Проблема в том, страдающие ночным храпом люди часто не замечают своих остановок дыхания, крайне негативно влияющих на головной мозг, способствующих развитию деменции.

Когда идти к врачу? Эксперты подсказывают: на храп, вызывающий остановки дыхания, могут указывать сухость в горле и головная боль по утрам, а также усталость, частые засыпания перед телевизором. Люди, имеющие избыточный вес, повышенное артериальное давление, бывают чаще склонны к такому храпу. При подозрении на его наличие, это следует обязательно обсудить со специалистом.

Синдром беспокойных ног. Ощущение зуда, жжения, покалывания, тянущей боли в ногах заставляет людей постоянно перебирать конечностями, вставать с постели и ходить. В более редких случаях похожий дискомфорт может возникнуть и в руках.

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Когда обращаться к врачу? При легких симптомах могут помочь холодные ванны для ног, прием магния. Но серьезная проблема, лишающая человека возможности нормально спать, должна рассматриваться в медучреждении. Причинами, вызывающими данное нарушение, могут быть различные патологии – среди них сахарный диабет и повреждение нерва, метаболические заболевания, дефицит питательных веществ (конкретно железа, фолиевой кислоты, витамина B12).

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Здоровье, Сон, Вред, Врач.

Автор:

Телеграф
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