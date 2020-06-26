Много есть не стоит: сколько лимонов можно есть в день

Лимоны необходимо употреблять регулярно, потому что они положительно влияют на здоровье, уверены медики.

В лимонах содержатся пищевые волокна, витамины и важные для нормальной работы человеческого организма элементы.

Они являются мощным средством профилактики простудных заболеваний, способны активизировать функции иммунитета и улучшить работу головного мозга.

Полезные свойства лимонов, по словам медицинских специалистов, проявляются лишь в том случае, если правильно их употреблять. Несколько штук в день могут нанести вред. Несколько колец являются оптимальным количеством.

В кипяток дольки лимонов опускать нельзя. Так они утратят все свои качества. Лучше всего добавлять их в теплую воду.