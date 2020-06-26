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Много есть не стоит: сколько лимонов можно есть в день

Много есть не стоит: сколько лимонов можно есть в день
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Лимоны необходимо употреблять регулярно, потому что они положительно влияют на здоровье, уверены медики.

В лимонах содержатся пищевые волокна, витамины и важные для нормальной работы человеческого организма элементы.

Они являются мощным средством профилактики простудных заболеваний, способны активизировать функции иммунитета и улучшить работу головного мозга.

Полезные свойства лимонов, по словам медицинских специалистов, проявляются лишь в том случае, если правильно их употреблять. Несколько штук в день могут нанести вред. Несколько колец являются оптимальным количеством.

Пользы никакой: завтраки, которые не являются так "хороши", как о них говорят

В кипяток дольки лимонов опускать нельзя. Так они утратят все свои качества. Лучше всего добавлять их в теплую воду.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Лимон.

Автор:

Телеграф
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