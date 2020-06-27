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Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе

Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
Обновлено 03:00 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com
Сочетайте здоровую диету из этих продуктов с занятиями спортом, и результат не заставит себя ждать.
  • 1

    Соль и вода

    Это основа и наше все. Всегда нужно помнить о водно-солевом балансе – без него в организме не будет правильной циркуляции лимфы, необходимого тонуса и хорошего обмена веществ, который просто необходим для здорового похудения. Забудьте об общепринятой норме – у каждого человека она своя. Минимум – это 30 мл на 1 кг текущего веса. Что касается соли, то ¼ чайной ложки – необходимая суточная норма. Выбирайте розовую, гималайскую, морскую или океаническую, и в коем случае не исключайте соль из рациона.

  • 2

    Корица

    ... и другие специи – например, гвоздика, имбирь, куркума, даже сушеная зелень. Они являются антиоксидантами и избавляют организм от наносящих вред здоровью свободных радикалов, выводят токсины и шлаки, насыщают клетки кислородом, витаминами группы A, B и E и минералами. А еще антиоксиданты помогают избавиться от депрессии, в которую легко впасть из-за ограничений в еде.

  • 3

    Зелень

    Любая "трава" – уникальный продукт, в котором пусть и в небольших количествах, но содержится все, что нужно организму, включая белок. В процессе похудения зелень важна для баланса рациона, и еще она ощелачивает организм, помогает пищеварительной системе лучше работать. Включая в рацион зелень, мы получаем целый комплекс витаминов и обогащаем клетки хлорофиллом.

  • 4

    Гречка

    Традиционная гречка может "топить жир" на боках"! На самом деле, конечно, не только она, но и другие сложные углеводы и клетчатка, которые советую употреблять на обед – цельнозерновая паста, ржаной хлеб (да-да), батат, а также фрукты и овощи. Все эти продукты ускоряют метаболизм, от которого напрямую зависит, насколько успешно вы будете худеть. Питание только "белок+овощи" не даст результатов.

  • 5

    Оливковое масло

    Или кокосовое, или льняное – какое вам больше нравится. Главное, организму нужны растительные жиры, которые содержатся в этих маслах. Они участвуют в секреции гормонов и способствуют быстрому насыщению, а еще улучшают работу кишечника.

  • 6

    Нут

    ... или любой другой источник "чистого" белка — он может быть как растительным, так и животным. Белок крайне важен для нашего организма, особенно в период похудения. Он вызывает насыщение и надолго избавляет от чувства голода. Белок ─ главный строительный материал для новых клеток, и в том числе, он питает мышцы, которые помогают сжигать калории. Если вы не очень любите нут, его легко заменят рыба, морепродукты, яйца, фермерская курица или фасоль. На время откажитесь от красного мяса – летом оно мало кому подходит (хотя все индивидуально).

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Здоровое питание, Пища, Продукты питания.

Автор:

Телеграф
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