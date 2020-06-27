Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе

1 Соль и вода Это основа и наше все. Всегда нужно помнить о водно-солевом балансе – без него в организме не будет правильной циркуляции лимфы, необходимого тонуса и хорошего обмена веществ, который просто необходим для здорового похудения. Забудьте об общепринятой норме – у каждого человека она своя. Минимум – это 30 мл на 1 кг текущего веса. Что касается соли, то ¼ чайной ложки – необходимая суточная норма. Выбирайте розовую, гималайскую, морскую или океаническую, и в коем случае не исключайте соль из рациона.

2 Корица ... и другие специи – например, гвоздика, имбирь, куркума, даже сушеная зелень. Они являются антиоксидантами и избавляют организм от наносящих вред здоровью свободных радикалов, выводят токсины и шлаки, насыщают клетки кислородом, витаминами группы A, B и E и минералами. А еще антиоксиданты помогают избавиться от депрессии, в которую легко впасть из-за ограничений в еде.

3 Зелень Любая "трава" – уникальный продукт, в котором пусть и в небольших количествах, но содержится все, что нужно организму, включая белок. В процессе похудения зелень важна для баланса рациона, и еще она ощелачивает организм, помогает пищеварительной системе лучше работать. Включая в рацион зелень, мы получаем целый комплекс витаминов и обогащаем клетки хлорофиллом.

4 Гречка Традиционная гречка может "топить жир" на боках"! На самом деле, конечно, не только она, но и другие сложные углеводы и клетчатка, которые советую употреблять на обед – цельнозерновая паста, ржаной хлеб (да-да), батат, а также фрукты и овощи. Все эти продукты ускоряют метаболизм, от которого напрямую зависит, насколько успешно вы будете худеть. Питание только "белок+овощи" не даст результатов.

5 Оливковое масло Или кокосовое, или льняное – какое вам больше нравится. Главное, организму нужны растительные жиры, которые содержатся в этих маслах. Они участвуют в секреции гормонов и способствуют быстрому насыщению, а еще улучшают работу кишечника.