Продукты, которые можно есть когда вздумается

1 Попкорн В одной порции воздушной кукурузы содержится всего лишь 30 калорий, вопреки расхожему мнению о том, что от этого лакомства можно стремительно поправиться. Во-первых, в ней очень много воздуха. То есть объем совсем не соответствует плотности. Во-вторых, в ней много клетчатки, которая отлично помогает переваривать пищу. Конечно, речь идет о попкорне без масла и сладких добавок.

2 Сельдерей Даже сама форма этого продукта как нельзя лучше подходит для перекуса. Палочки сельдерея можно брать с собой в офис или хранить в холодильнике на случай, если голод еще не появился, а перекусить уже хочется. Сельдерей – это вода и волокна, в одном его стебле не более 6 калорий. Можно съесть хоть ведро и не оказать никакого влияния на диету или вес.

3 Творог В обезжиренном твороге на одну порцию содержится 163 калории. Поэтому его нужно иметь в виду, когда требуется перекус или хочется что-то пожевать просто так. Этот продукт рекомендуют спортсменам и тем, кто сидит на диетах, потому что в нем много белка и кальция. Последний, кстати, позволяет долго чувствовать себя сытым.

4 Черника Отличный источник антиоксидантов и клетчатки, черника при этом практически не содержит калорий. Чтобы получить из нее хотя бы 70 калорий, нужно съесть не меньше большой миски без всяких добавок. Зато она хорошо в утолении потребности перекусить, потому что сладкая и плотная по текстуре. Клетчатка поможет очистить ЖКТ и дожить до ужина.

5 Грейпфрут Известно, что грейпфрут, содержащий огромное количество антиоксидантов, витаминов и питательных веществ, ускоряет обмен веществ и снижает уровень инсулина, таким образом, фактически сжигая жир. В одном фрукте всего 52 калории, так что можно его запасти, чтобы перекусить перед ужином или обедом.

6 Курица Один из лучших источников белка при минимальном количестве жира – это курица. Если точнее – куриная грудка. Да и любое другое постное мясо может быть хорошей заменой сладостям и фастфуду во время перекуса. Но нужно помнить, что приготовленное с применением добавок вроде масла и жиров мясо не считается.

7 Киноа В киноа, если ее есть в готовом виде, 222 калории на порцию, но она обладает способностью насыщать наш организм так, что есть после нее не хочется очень долго. И несмотря на то, что калорий в ней достаточно, они не будут откладываться в жир, а помогут формировать мышцы.