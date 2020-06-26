Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Опрос: Две трети украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса
Опрос: Две трети украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса
В Украине произошло два землетрясения
В Украине произошло два землетрясения
Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А
Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 июня

Как избавиться от растяжек раз и навсегда

Как избавиться от растяжек раз и навсегда
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com
Обычно женщины стремятся похудеть любыми возможными путями. И вот, когда достигают своих целей, результаты колоссальных усилий омрачаются стриями и дряблой кожей.

Растяжки часто доставляют девушкам дискомфорт. Но от них вполне реально избавиться.

Лазерная шлифовка

Это самый простой и любимый многими женщинами метод, который помогает избавиться от растяжек. Лазерный луч выпаривает поверхностный слой кожи, избавляя от рубцов и некрасивой кожи. В итоге — подтянутая, красивая, стройная кожа вам обеспечена. Даже одна процедура может дать вполне годный результат, а уж курс — и подавно.

Термолиз

Фракционный термолиз позволит удалить клетки кожи путём теплового воздействия. Благодаря подобному методу можно избавиться от растяжек, причём даже старых и глубоких рубцов.

Лазерная наноперфорация

Наиболее безопасная процедура из всех вышеперечисленных. Она делит лучи на «нано», тем самым способствует избавлению от растяжек с наименьшим повреждением кожи.

Пилинги

Существуют срединные и глубокие химические пилинги, помогающие отшелушить, разрушить верхние и средние слои кожи. В том числе способствовать регенерации кожи. Новая ткань заполняет разрушенные пилингом слои дермы с растяжками, приобретая цвет здоровой кожи.

ТОП способов сделать тонкую талию в домашних условиях

Инъекционное лечение растяжек кожи

Наиболее распространенной процедурой по избавлению от растяжек является мезотерапия. Это введение в кожу лечебных коктейлей, которыесостоят из веществ, разрушающих старые коллагеновые волокна и стимулирующих создание новых. Также применяется озонотерапия, путем введения состава — 95 процентов он состоит из кислорода, а на 5 процентов из озоновой смеси.

И последний заслуживающий внимания способ — биорепарация. Это коррекция с помощью витаминов, аминокислот и гиалуроновой кислоты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Растяжки, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные купальники для женщин 40-45 лет на лето 2020 года (Фото)
02 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
03 В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
04 В Украине произошло два землетрясения
05 У Ефремова произошел сердечный приступ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Усовершенствует до неузнаваемости: оказалось, что ИИ не распознает, а придумывает лица
Усовершенствует до неузнаваемости: оказалось, что ИИ не распознает, а придумывает лица
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь