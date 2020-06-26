Как избавиться от растяжек раз и навсегда

Обычно женщины стремятся похудеть любыми возможными путями. И вот, когда достигают своих целей, результаты колоссальных усилий омрачаются стриями и дряблой кожей.

Растяжки часто доставляют девушкам дискомфорт. Но от них вполне реально избавиться.

Лазерная шлифовка

Это самый простой и любимый многими женщинами метод, который помогает избавиться от растяжек. Лазерный луч выпаривает поверхностный слой кожи, избавляя от рубцов и некрасивой кожи. В итоге — подтянутая, красивая, стройная кожа вам обеспечена. Даже одна процедура может дать вполне годный результат, а уж курс — и подавно.

Термолиз

Фракционный термолиз позволит удалить клетки кожи путём теплового воздействия. Благодаря подобному методу можно избавиться от растяжек, причём даже старых и глубоких рубцов.

Лазерная наноперфорация

Наиболее безопасная процедура из всех вышеперечисленных. Она делит лучи на «нано», тем самым способствует избавлению от растяжек с наименьшим повреждением кожи.

Пилинги

Существуют срединные и глубокие химические пилинги, помогающие отшелушить, разрушить верхние и средние слои кожи. В том числе способствовать регенерации кожи. Новая ткань заполняет разрушенные пилингом слои дермы с растяжками, приобретая цвет здоровой кожи.

Инъекционное лечение растяжек кожи

Наиболее распространенной процедурой по избавлению от растяжек является мезотерапия. Это введение в кожу лечебных коктейлей, которыесостоят из веществ, разрушающих старые коллагеновые волокна и стимулирующих создание новых. Также применяется озонотерапия, путем введения состава — 95 процентов он состоит из кислорода, а на 5 процентов из озоновой смеси.

И последний заслуживающий внимания способ — биорепарация. Это коррекция с помощью витаминов, аминокислот и гиалуроновой кислоты.