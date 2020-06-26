Проблемы с организмом, указывающие на нехватку витаминов

1 Выпадение волос Выпадающие волосы говорят о недостаточном количестве витамина В7. Наиболее часто связано с питанием. Например, употребление сырых яиц. В их составе имеется авидин, блокирующий способность организма усваивать биотин. В таком случае важно насытить рацион витамином В7, который в достатке содержится в зелени, миндале, соевых бобах, картофеле.

2 Судороги Подобная проблема обычно вызвана нехваткой магния, кальция, калия. Наиболее часто встречается во время занятий спортом, когда происходит активное потоотделение, то есть утрата минералов. Тыква, бананы, яблоки, листовая зелень, орехи смогут восполнить дефицит важных для организма компонентов.

3 Высыпания на лице Это опять связано с нехваткой витамина В7. Да, витамины А и Е крайне необходимы коже, но о других тоже не стоит забывать. В добавок к вышеназванным продуктам добавьте в рацион грибы, сыры, цветную капусту, шпинат.

4 Онемение конечностей В6, В9, В12 - эти витамины ответственны за питательные строительные блоки. Они используются для производства здоровых кровяных клеток, отвечающих за доставку кислорода к клеткам всего тела. Дефицит данных витаминов вызовет онемение конечностей. Зерновые, бобовые и морепродукты позволят справиться с вышеуказанной проблемой.

5 Шишки на руках Недостаток витаминов А и D, незаменимых жирных кислот провоцирует возникновение акне подобных шишей на руках и бёдрах. Важно уменьшить потребление трансжиров, увеличить количество лосося, грецких орехов, зелени, ярких овощей, особенно моркови и красного сладкого перца.