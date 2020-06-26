Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Херсонский морской порт официально передали в концессию
Херсонский морской порт официально передали в концессию
Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Вещи, от которых нужно отказаться в июле 2020 года
Вещи, от которых нужно отказаться в июле 2020 года

Проблемы с организмом, указывающие на нехватку витаминов

Проблемы с организмом, указывающие на нехватку витаминов
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com
В организме все взаимосвязано друг с другом. Если один орган страдает, он прихватить с собой ещё несколько. Подавать сигналы о проблемах умеет как никто другой. Важно научиться различать признаки.
  • 1

    Выпадение волос

    Выпадающие волосы говорят о недостаточном количестве витамина В7. Наиболее часто связано с питанием. Например, употребление сырых яиц. В их составе имеется авидин, блокирующий способность организма усваивать биотин. В таком случае важно насытить рацион витамином В7, который в достатке содержится в зелени, миндале, соевых бобах, картофеле.

  • 2

    Судороги

    Подобная проблема обычно вызвана нехваткой магния, кальция, калия. Наиболее часто встречается во время занятий спортом, когда происходит активное потоотделение, то есть утрата минералов. Тыква, бананы, яблоки, листовая зелень, орехи смогут восполнить дефицит важных для организма компонентов.

  • 3

    Высыпания на лице

    Это опять связано с нехваткой витамина В7. Да, витамины А и Е крайне необходимы коже, но о других тоже не стоит забывать. В добавок к вышеназванным продуктам добавьте в рацион грибы, сыры, цветную капусту, шпинат.

  • 4

    Онемение конечностей

    В6, В9, В12 - эти витамины ответственны за питательные строительные блоки. Они используются для производства здоровых кровяных клеток, отвечающих за доставку кислорода к клеткам всего тела. Дефицит данных витаминов вызовет онемение конечностей. Зерновые, бобовые и морепродукты позволят справиться с вышеуказанной проблемой.

  • 5

    Шишки на руках

    Недостаток витаминов А и D, незаменимых жирных кислот провоцирует возникновение акне подобных шишей на руках и бёдрах. Важно уменьшить потребление трансжиров, увеличить количество лосося, грецких орехов, зелени, ярких овощей, особенно моркови и красного сладкого перца.

  • 6

    Поражение околозубной ткани

    Пародонтоз часто возникает при дефиците витамина D. Необходимо включить продукты с кальцием, фосфором, витамином D, что важно для здоровья зубов. Молочные продукты, коричневый рис, крупнолистовая зелень, помидоры, жирная рыба, цитрусовые, виноград - все эти добавки в привычное питанием помогут спасти организм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Здоровое питание, Витамины.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные купальники для женщин 40-45 лет на лето 2020 года (Фото)
02 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
03 В Украине произошло два землетрясения
04 В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
05 Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало строительство самолета Ан-178 для Перу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Компания Google будет платить издательствам за высококачественные новости: о чем речь
Компания Google будет платить издательствам за высококачественные новости: о чем речь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь