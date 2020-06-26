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Развития подагры и остеопороз: почему белковая диета может стать опасной для здоровья

Развития подагры и остеопороз: почему белковая диета может стать опасной для здоровья
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Хотя белок считается одним из важнейших компонентов ежедневного рациона и систем питания, способствующих похудению, его большое количество в меню может таить угрозу для здоровья внутренних органов и сердечно-сосудистой системы.

Желающие обрести стройную фигуру нередко переключаются на высокобелковое питание, но врачи объясняют, в чем заключается опасность такого тренда. Режим с большим количеством белка на фоне недостаточного потребления углеводов и жиров "нельзя назвать полезным и сбалансированным".

Когда человек не получает достаточно клетчатки из медленных углеводов, у него снижается перистальтика желудка, происходят процессы гниения и интоксикации в толстом кишечнике. Подобные нарушения связаны с окислением, которому способствуют свободные аминокислоты, образующееся при расщеплении белка.

По этой же причине - окисление - большое количество белка плохо сказывается на состоянии центральной нервной системы, печени. Вдобавок это создает угрозу нарушения витаминного обмена, развития подагры, остеопороза, возникновения проблем с состоянием ногтей и волос.

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Организм людей, потребляющих много белка, получает обычно много животных жиров - это повышает уровень холестерина, негативно отражаясь на качестве кровотока и снабжении кровью сердца.

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Диета, Вред, Белки.

Автор:

Телеграф
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