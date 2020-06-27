Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний

Всем известно, что большое количество холестерина в организме увеличивает шансы на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Однако добавление в диету всего одного продукта помогает устранить риск.

Речь идет о бамии. Ее также называют окрой и дамскими пальчиками.

Эти плоды часто используются в индийской и азиатской кухнях.

В плодах содержится густое гелеобразное вещество, которое связывается с холестерином в процессе переваривания пищи, предотвращая его поглощение кишечником.

Ранее ученые провели эксперимент на мышах, которых кормили высокожирной диетой. Их разделили на три группы: контрольную, получавшую 1 или 2 процента порошка бамии.

Спустя восемь недель результаты исследования показали, что мыши, потреблявшие бамию, больше холестерина теряли вместе со стулом, что подтверждает, что он не всасывался кишечником.