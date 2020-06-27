Снизят сахар в крови: какие продукты отличные помощники в этом

Они пояснили, что к антиоксидантам, которые выводят из организма опасные свободные радикалы, относятся в том числе каротиноиды. Именно они придают овощам и фруктам яркий оранжевый цвет.
Среди них особенный потенциал продемонстрировал антиоксидант астаксантин, который содержится в большом количестве в красной рыбе и в других морепродуктах.
Исследование выявило, что у диабетиков, которые получали астаксантин, наблюдалось уменьшение массы жира в организме. Также у добровольцев было низкое систолическое давление. Кроме того, астаксантин снижает уровни гликированных белков в крови и концентрацию в ней глюкозы.
Медики добавили, что астаксантин также эффективен при высоком кровяном давлении и повышенном холестерине, сообщается в издании.