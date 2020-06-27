Самые полезные сочетания привычных продуктов

1 Мед и имбирь Сочетание имбиря с медом обладает эффективным противовоспалительным и общеукрепляющим действием. Все дело во взаимодополняющих друг друга ферментах. Если настоять напиток на меде и имбире, то можно получить убойное натуральное средство для укрепления иммунитета. Пить его можно в межсезонье вместо обычного чая, чтобы защитить организм от простудных и инфекционных заболеваний.

2 Говяжья печень и болгарский перец Печень и болгарский перец очень полезны для здоровья человека сами по себе, а в сочетании друг с другом эти два продукта представляют собой идеальное блюдо. Говяжья печень — это ценный источник железа. А этот элемент лучше усваивается в компании с витамином С, которого достаточно много в болгарском перце. К этой парочке можно смело добавлять томаты, лук, брокколи, шпинат и сельдерей. Получится очень вкусный и питательный обед.

3 Болгарский перец и оливковое масло Сладкий болгарский перец отлично сочетается не только с говяжьей печенью, но и с оливковым маслом. Однако тут дело уже в другом витамине, а именно — в каротине. Это предшественник витамина А, который очень полезен для организма. В активную форму он переходит только при наличии молекул жира.

4 Оливковое масло — это идеальный вариант полезных жиров. Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют иммунитет. Добавьте тертую морковь и грецкие орехи. Получится полезный витаминный салат.ъ Зеленый чай и лимон Зеленый чай и лимон — это не просто вкусное, но и очень полезное для организма сочетание. Поэтому обязательно включите его в свой рацион. При добавлении лимонного сока в чай происходит семикратное увеличение полезных ферментов, называемых катехинами. Они важны для борьбы с онкологическими заболеваниями, предотвращают старение организма и укрепляют иммунитет.

5 Яблоки и красное вино Яблоки — это очень полезный фрукт. Как утверждают врачи и диетологи, одного яблока в день достаточно, чтоб обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Если использовать их в качестве фруктовой закуски к вину, то можно улучшить работу сердечно-сосудистой системы и предотвратить риск развития онкологических заболеваний. Главное — это не перестараться с вином. Пары бокалов по 150 миллилитров вполне достаточно.

6 Куриное мясо и гречка Она улучшает работу пищеварительной системы, укрепляет иммунитет и является кладезем витамина В6. Этот витамин нормализует работу нервной системы, регулирует выработку женских гормонов, повышает защитные силы организма. А в курином мясе очень много цинка, который способствует усвоению этого самого витамина. Помимо этого, цинк положительно влияет на память, внимание и иммунитет.

7 Тунец и руккола Тунец — это источник не только полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, но и селена. Это вещество является ценным и полезным само по себе, а также повышает эффективность других минералов и ферментов. Например, вещества сульфорафана, который входит в состав ароматной рукколы. Под действием селена антираковое и антибактериальное вещество сульфорафан действует в 13 раз эффективнее.

8 Морковь и грецкие орехи Морковь богата каротином, а грецкие орехи — витамином Е. Вместе эти вещества способны творить настоящие чудеса. Витамин Е способствует лучшему усвоению каротина и препятствует его разрушению. Это сочетание улучшает внешний вид кожи, волос, ногтей, а также укрепляет иммунитет, положительно влияет на память и внимание. Можно приготовить из этих продуктов вкусный морковный торт.

9 Инжир и молоко На первый взгляд может показаться, что инжир и молоко не особо совместимы. Однако в действительности все обстоит с точностью до наоборот. В составе инжира очень много магния, а молоко — это ценный источник кальция. Эти вещества отлично дополняют друг друга, а благодаря магнию кальций усваивается гораздо эффективнее, быстрее и проще. Кстати, это еще и отличное противовоспалительное средство. Важно, чтобы молоко при этом было не обезжиренным.

10 Рыба и чеснок Если вы собираетесь готовить рыбу, то обязательно добавьте пряный чеснок. Оба этих продукта помогают организму укрепить иммунитет, повышают защитные силы организма и обладают противовоспалительным эффектом. Кроме того, рыба — это уникальный источник полезных жиров, полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Они крайне важны для нормальной жизнедеятельности организма, укрепляют кости и благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

11 Твердый сыр и петрушка Твердый сыр и петрушка — это сочетание, которое очень полезно для здоровья костей. В твердых сырах содержится много цинка, а витамин Е, который в обилии присутствует в любой зелени, во много раз усиливает антиоксидантное действие этого элемента. Попробуйте собрать сырную тарелку из твердых сыров и добавьте пучок петрушки, которую можно мелко порубить.

12 Овсяные хлопья и молоко Овсяные хлопья и молоко не зря идут в компании друг с другом. Молоко — это ценный источник кальция, а в овсяных хлопьях в изобилии содержится магний, который просто жизненно необходим для усвоения кальция. Добавьте к хлопьям с молоком инжир или банан — они станут отличными натуральными подсластителями.

13 Сладкий картофель с миндалём Сладкий картофель богат бета-каротином и витамином С, продуктивно сочетающимися с содержащими витамин Е лесными орехами (такими как миндаль), что способствует снижению уровня холестерина.

14 Тунец с лимоном Немного лимонного сока не только улучшают запах тунца, но и придают ему совершенно фантастический вкус. Помимо вкуса, лимон преобразовывает содержащееся в тунце железо в быстро усваиваемую его форму, питающую вашу кровь ещё большим количеством кислорода.