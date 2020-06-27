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Самые полезные сочетания привычных продуктов

Самые полезные сочетания привычных продуктов
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pinterest.com
Согласитесь, все мы любим покушать и чем вкуснее еда, тем естественно лучше. Но наверняка мало кто знает, что от правильности сочетания продуктов в блюде зависит и его вкус, который может быть испорчен из-за того, что ингредиенты друг другу совсем не подходят.
  • 1

    Мед и имбирь

    Сочетание имбиря с медом обладает эффективным противовоспалительным и общеукрепляющим действием. Все дело во взаимодополняющих друг друга ферментах. Если настоять напиток на меде и имбире, то можно получить убойное натуральное средство для укрепления иммунитета. Пить его можно в межсезонье вместо обычного чая, чтобы защитить организм от простудных и инфекционных заболеваний.

  • 2

    Говяжья печень и болгарский перец

    Печень и болгарский перец очень полезны для здоровья человека сами по себе, а в сочетании друг с другом эти два продукта представляют собой идеальное блюдо. Говяжья печень — это ценный источник железа. А этот элемент лучше усваивается в компании с витамином С, которого достаточно много в болгарском перце. К этой парочке можно смело добавлять томаты, лук, брокколи, шпинат и сельдерей. Получится очень вкусный и питательный обед.

  • 3

    Болгарский перец и оливковое масло

    Сладкий болгарский перец отлично сочетается не только с говяжьей печенью, но и с оливковым маслом. Однако тут дело уже в другом витамине, а именно — в каротине. Это предшественник витамина А, который очень полезен для организма. В активную форму он переходит только при наличии молекул жира.

  • 4

    Оливковое масло — это идеальный вариант полезных жиров. Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют иммунитет. Добавьте тертую морковь и грецкие орехи. Получится полезный витаминный салат.ъ

    Зеленый чай и лимон

    Зеленый чай и лимон — это не просто вкусное, но и очень полезное для организма сочетание. Поэтому обязательно включите его в свой рацион. При добавлении лимонного сока в чай происходит семикратное увеличение полезных ферментов, называемых катехинами. Они важны для борьбы с онкологическими заболеваниями, предотвращают старение организма и укрепляют иммунитет.

  • 5

    Яблоки и красное вино

    Яблоки — это очень полезный фрукт. Как утверждают врачи и диетологи, одного яблока в день достаточно, чтоб обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Если использовать их в качестве фруктовой закуски к вину, то можно улучшить работу сердечно-сосудистой системы и предотвратить риск развития онкологических заболеваний. Главное — это не перестараться с вином. Пары бокалов по 150 миллилитров вполне достаточно.

  • 6

    Куриное мясо и гречка

    Она улучшает работу пищеварительной системы, укрепляет иммунитет и является кладезем витамина В6. Этот витамин нормализует работу нервной системы, регулирует выработку женских гормонов, повышает защитные силы организма. А в курином мясе очень много цинка, который способствует усвоению этого самого витамина. Помимо этого, цинк положительно влияет на память, внимание и иммунитет.

  • 7

    Тунец и руккола

    Тунец — это источник не только полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, но и селена. Это вещество является ценным и полезным само по себе, а также повышает эффективность других минералов и ферментов. Например, вещества сульфорафана, который входит в состав ароматной рукколы. Под действием селена антираковое и антибактериальное вещество сульфорафан действует в 13 раз эффективнее.

  • 8

    Морковь и грецкие орехи

    Морковь богата каротином, а грецкие орехи — витамином Е. Вместе эти вещества способны творить настоящие чудеса. Витамин Е способствует лучшему усвоению каротина и препятствует его разрушению. Это сочетание улучшает внешний вид кожи, волос, ногтей, а также укрепляет иммунитет, положительно влияет на память и внимание. Можно приготовить из этих продуктов вкусный морковный торт.

  • 9

    Инжир и молоко

    На первый взгляд может показаться, что инжир и молоко не особо совместимы. Однако в действительности все обстоит с точностью до наоборот. В составе инжира очень много магния, а молоко — это ценный источник кальция. Эти вещества отлично дополняют друг друга, а благодаря магнию кальций усваивается гораздо эффективнее, быстрее и проще. Кстати, это еще и отличное противовоспалительное средство. Важно, чтобы молоко при этом было не обезжиренным.

  • 10

    Рыба и чеснок

    Если вы собираетесь готовить рыбу, то обязательно добавьте пряный чеснок. Оба этих продукта помогают организму укрепить иммунитет, повышают защитные силы организма и обладают противовоспалительным эффектом. Кроме того, рыба — это уникальный источник полезных жиров, полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Они крайне важны для нормальной жизнедеятельности организма, укрепляют кости и благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

  • 11

    Твердый сыр и петрушка

    Твердый сыр и петрушка — это сочетание, которое очень полезно для здоровья костей. В твердых сырах содержится много цинка, а витамин Е, который в обилии присутствует в любой зелени, во много раз усиливает антиоксидантное действие этого элемента. Попробуйте собрать сырную тарелку из твердых сыров и добавьте пучок петрушки, которую можно мелко порубить.

  • 12

    Овсяные хлопья и молоко

    Овсяные хлопья и молоко не зря идут в компании друг с другом. Молоко — это ценный источник кальция, а в овсяных хлопьях в изобилии содержится магний, который просто жизненно необходим для усвоения кальция. Добавьте к хлопьям с молоком инжир или банан — они станут отличными натуральными подсластителями.

  • 13

    Сладкий картофель с миндалём

    Сладкий картофель богат бета-каротином и витамином С, продуктивно сочетающимися с содержащими витамин Е лесными орехами (такими как миндаль), что способствует снижению уровня холестерина.

  • 14

    Тунец с лимоном

    Немного лимонного сока не только улучшают запах тунца, но и придают ему совершенно фантастический вкус. Помимо вкуса, лимон преобразовывает содержащееся в тунце железо в быстро усваиваемую его форму, питающую вашу кровь ещё большим количеством кислорода.

  • 15

    Дикий рис с карамельным луком

    В луке содержатся серные соединения, улучшающие процесс усвоения цинка, содержащегося в диком рисе.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Полезные продукты, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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