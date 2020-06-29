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ТОП продуктов, которые способны вызвать целлюлит

ТОП продуктов, которые способны вызвать целлюлит
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com
Такое неприятное и некрасивое явление, как целлюлит — это структурные изменения в подкожной жировой клетчатке. На формирование целлюлита влияет не только питание, но оно играет очень важную роль.

Что вызывает "апельсиновую корку" на коже.

На своей странице в Instagram диетолог Елена Кален перечислила список продуктов, которые способствуют "апельсиновой корке".

Эксперт отметила, что отказ от этих продуктов не избавит от целлюлита сразу. Подход должен быть комплексным — обертывание, массаж, контрастный душ для улучшения микроциркуляции кожи, а также отказ от курения, активный отдых, достаточное количество сна и движения.

Топ-5 продуктов, вызывающих целлюлит:

Кофеин и его содержащие: кофе, крепкий чай, какао, кола.

Это вещество заряжает энергией в небольшом количестве. В избытке кофеин нарушает кровоснабжение. В итоге подкожная клетчатка, и так страдающая нарушением микроциркуляции при приеме кофе, будет усиливать образование целлюлита. 

Сладости, продукты содержащие сахар: шоколад, конфеты, газированные сладкие напитки.

Их употребление приводит к постоянно высокому уровню глюкозы в крови, в ответ на это усиливается синтез инсулина. Именно этот гормон усиливает образование жира в подкожной жировой клетчатке. Кроме этого, сахар при избыточном поступлении вызывает повреждение поверхности сосудов и снижение их эластичности. Проявляется это в виде отеков и усилении целлюлита.

Соль.

Ее избыточное поступление в организм приводит к задержке жидкости в организме и усиливает отечность, а это первый этап в формировании целлюлита. 

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Полуфабрикаты и фастфуд.

Эти продукты имеют высокий гликемический индекс и действуют на организм так же, как и сахар. Кроме этого, в них содержится еще и большое количество ароматизаторов, красителей, подсластителей — добавок, вызывающих нарушение крово- и лимфообращения.

Алкоголь.

Практически все спиртные напитки стимулируют избыточный синтез эстрогена. Это женский половой гормон, который стимулирует отложение жира и образование целлюлита (именно поэтому женщины чаще страдают целлюлитом).

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Лето, Продукты питания, Целлюлит.

Автор:

Телеграф
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