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Список вредных продуктов и их полезные заменители

Список вредных продуктов и их полезные заменители
Обновлено 00:31 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com
Многие, кто уже встал на путь правильного питания и здорового образа жизни знают, как важно то, что мы едим и что всё съеденное прямо пропорционально тому, что мы видим в зеркале. Даже те, кто далёк от здоровой пищи наслышаны о ряде продуктов, которые нужно употреблять, а от которых стоило бы воздержаться.
  • 1

    Чипсы

    Если вы, обвиняя себя в полном отсутствии воли, раз за разом в супермаркете идете в отдел с чипсами, не спешите слишком себя корить. Дело в том, что этот продукт содержит глутамат натрия, а также искусственные заменители сахара — опасные для нашего здоровья добавки, к тому же вызывающие сильнейшее привыкание.

    Пожалуй, о вреде чипсов мы говорить не будем — настолько он очевиден. Их обязательно нужно исключить из рациона всем, кто хоть немного заботится о своем здоровье и красоте. Но что делать, если чем-нибудь похрустеть очень хочется? Время научиться готовить натуральные полезные чипсы из овощей и фруктов!

  • 2

    Сахар

    Сахар — сладкий наркотик, к которому мы привыкаем еще с детства. Глюкоза необходима нашему организму: без нее мы страдаем от головной боли, низкой работоспособности, жалуемся на плохое настроение и постоянно испытываем непреодолимое желание полакомиться чем-нибудь вкусненьким.

    Диетологи и врачи в один голос советует всем употреблять меньше сахара, а то и вовсе исключить его из своего рациона. Это очень просто, если подобрать подходящую альтернативу: например, бананы для выпечки, стевия и кокосовый сахар, кленовый сироп для того, чтобы подсластить свою утреннюю кашу и так далее.

  • 3

    Спреды

    Маргарин и абсолютно все спреды содержат транс-жиры — искусственно синтезированные жиры, полученные из растительных масел. Основная зона поражения этих продуктов — наша сердечно-сосудистая система и, конечно же, осиная талия.

    Мы рекомендуем заменить спреды домашним лечо, хумусом, авокадо или творогом, измельченным в блендере, если вы часто делаете бутерброды. А для выпечки мы советуем использовать кокосовое масло, фруктовое пюре или натуральный йогурт.

  • 4

    Майонез

    В домашнем майонезе нет ничего плохого, хотя этот продукт чрезмерно жирный сам по себе. А вот покупные майонезы уже считаются прямо-таки опасными для нашего здоровья из-за большого количества консервантов, в них содержащихся.

    Попробуйте отказаться от майонеза в пользу сметаны или йогурта. Смешав эти ингредиенты-заменители с горчицей, вы получите более насыщенный и интересный вкус.

  • 5

    Хлебобулочные изделия

    Несмотря на то что цельнозерновой хлеб не проиграет другим хлебобулочным изделиям по количеству калорий, именно им мы настоятельно рекомендуем заменить белый.

    Переходите на полезный цельнозерновой хлеб — дополнительный источник клетчатки и витаминов группы В. Обязательно перед покупкой прочитайте состав и убедитесь, что он полностью сделан из цельного зерна, а не из рафинированной муки — недобросовестные производители любят добавлять совсем немного грубой муки и помещать на упаковку ничем не обоснованную этикетку с надписью "Диетический продукт".

  • 6

    Батончики-мюсли

    Хотя бы раз внимательно прочитав состав сладких батончиков-мюсли, вы уже больше никогда не захотите есть их для поддержания стройной фигуры — так много сахара и консервантов содержится в большинстве из них.

    Упрощайте свои перекусы: не придумано еще ничего лучше орехов и сухофруктов. Также очень удобно самостоятельно готовить полезные батончики.

  • 7

    Мука

    Страдающие аллергией на глютен люди прекрасно знают, чем можно заменить обычную пшеничную муку. А все, кто следит за фигурой, при приготовлении своих блюд всегда ищут возможность заменить этот продукт чем-то более полезным.

    Опытные хозяйки знают, что в экстренных случаях вместо муки можно использовать любую мелко-мелко перемолотую крупу. А из соображений здоровья муку тонкого помола можно заменить на муку грубого помола: она содержит меньше крахмала и клейковины, богата клетчаткой, виатминами и минералы.

  • 8

    Колбаса

    Колбаса — еще один популярный продукт, не относящийся к категории полезных. Готовят еще зачастую из некачественного мяса, добавляя различные консерванты, ароматизаторы и другие вредные для здоровья добавки.

    К счастью, этот продукт очень несложно заменить на более полезные и питательные ингредиенты. Куриная грудка, нарезанная тонкими ломтиками, отлично подойдет для приготовления сэндвичей. А если вы уверены в качестве той или иной компании — покупайте вместо колбасы их цельную мясную продукцию безо всяких добавок.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Здоровое питание, Еда.

Автор:

Телеграф
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