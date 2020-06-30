Список вредных продуктов и их полезные заменители

1 Чипсы Если вы, обвиняя себя в полном отсутствии воли, раз за разом в супермаркете идете в отдел с чипсами, не спешите слишком себя корить. Дело в том, что этот продукт содержит глутамат натрия, а также искусственные заменители сахара — опасные для нашего здоровья добавки, к тому же вызывающие сильнейшее привыкание. Пожалуй, о вреде чипсов мы говорить не будем — настолько он очевиден. Их обязательно нужно исключить из рациона всем, кто хоть немного заботится о своем здоровье и красоте. Но что делать, если чем-нибудь похрустеть очень хочется? Время научиться готовить натуральные полезные чипсы из овощей и фруктов!

2 Сахар Сахар — сладкий наркотик, к которому мы привыкаем еще с детства. Глюкоза необходима нашему организму: без нее мы страдаем от головной боли, низкой работоспособности, жалуемся на плохое настроение и постоянно испытываем непреодолимое желание полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Диетологи и врачи в один голос советует всем употреблять меньше сахара, а то и вовсе исключить его из своего рациона. Это очень просто, если подобрать подходящую альтернативу: например, бананы для выпечки, стевия и кокосовый сахар, кленовый сироп для того, чтобы подсластить свою утреннюю кашу и так далее.

3 Спреды Маргарин и абсолютно все спреды содержат транс-жиры — искусственно синтезированные жиры, полученные из растительных масел. Основная зона поражения этих продуктов — наша сердечно-сосудистая система и, конечно же, осиная талия. Мы рекомендуем заменить спреды домашним лечо, хумусом, авокадо или творогом, измельченным в блендере, если вы часто делаете бутерброды. А для выпечки мы советуем использовать кокосовое масло, фруктовое пюре или натуральный йогурт.

4 Майонез В домашнем майонезе нет ничего плохого, хотя этот продукт чрезмерно жирный сам по себе. А вот покупные майонезы уже считаются прямо-таки опасными для нашего здоровья из-за большого количества консервантов, в них содержащихся. Попробуйте отказаться от майонеза в пользу сметаны или йогурта. Смешав эти ингредиенты-заменители с горчицей, вы получите более насыщенный и интересный вкус.

5 Хлебобулочные изделия Несмотря на то что цельнозерновой хлеб не проиграет другим хлебобулочным изделиям по количеству калорий, именно им мы настоятельно рекомендуем заменить белый. Переходите на полезный цельнозерновой хлеб — дополнительный источник клетчатки и витаминов группы В. Обязательно перед покупкой прочитайте состав и убедитесь, что он полностью сделан из цельного зерна, а не из рафинированной муки — недобросовестные производители любят добавлять совсем немного грубой муки и помещать на упаковку ничем не обоснованную этикетку с надписью "Диетический продукт".

6 Батончики-мюсли Хотя бы раз внимательно прочитав состав сладких батончиков-мюсли, вы уже больше никогда не захотите есть их для поддержания стройной фигуры — так много сахара и консервантов содержится в большинстве из них. Упрощайте свои перекусы: не придумано еще ничего лучше орехов и сухофруктов. Также очень удобно самостоятельно готовить полезные батончики.

7 Мука Страдающие аллергией на глютен люди прекрасно знают, чем можно заменить обычную пшеничную муку. А все, кто следит за фигурой, при приготовлении своих блюд всегда ищут возможность заменить этот продукт чем-то более полезным. Опытные хозяйки знают, что в экстренных случаях вместо муки можно использовать любую мелко-мелко перемолотую крупу. А из соображений здоровья муку тонкого помола можно заменить на муку грубого помола: она содержит меньше крахмала и клейковины, богата клетчаткой, виатминами и минералы.