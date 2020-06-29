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Нужно ли полоскать горло соленой водой при легких симптомах коронавируса

Нужно ли полоскать горло соленой водой при легких симптомах коронавируса
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: instagram
Ученые проверили, насколько народное средство помогает людям с легкими симптомами коронавируса, пишет DailyMail.

Как известно, соленую воду используют при лечении простудных и инфекционных заболеваний. Соляным раствором полоскают горло, промывают нос. Процедура уменьшает воспалительный процесс, ускоряет выздоровление.

В ходе эксперимента ученые установили: использование физраствора сокращает продолжительность болезни на два дня. Регулярное полоскание горла облегчило кашель, снизило риск осложнений, а также шансы передать вирус членам семьи. Участники реже нуждались в приеме лекарств, в сравнении с теми, кто не проводил полоскание.

Исследователи полагают, что прямой контакт с солью разрушителен для патогенных микроорганизмов, а также стимулирует "иммунные механизмы". Вероятно также, что соль участвует в реакциях, в результате которых вырабатывается химическое вещество, губительное для вирусов.

Коронавирус и раковая опухоль стали "родственниками" по своей структуре

"Чтобы уменьшить распространение инфекции, требуются только соль, вода, умение полоскать горло", - отмечают авторы исследования.

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Все по теме:

Вода, Соль, Коронавирус, Covid-19, Физраствор.

Автор:

Телеграф
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