Нужно ли полоскать горло соленой водой при легких симптомах коронавируса

Ученые проверили, насколько народное средство помогает людям с легкими симптомами коронавируса, пишет DailyMail.

Как известно, соленую воду используют при лечении простудных и инфекционных заболеваний. Соляным раствором полоскают горло, промывают нос. Процедура уменьшает воспалительный процесс, ускоряет выздоровление.

В ходе эксперимента ученые установили: использование физраствора сокращает продолжительность болезни на два дня. Регулярное полоскание горла облегчило кашель, снизило риск осложнений, а также шансы передать вирус членам семьи. Участники реже нуждались в приеме лекарств, в сравнении с теми, кто не проводил полоскание.

Исследователи полагают, что прямой контакт с солью разрушителен для патогенных микроорганизмов, а также стимулирует "иммунные механизмы". Вероятно также, что соль участвует в реакциях, в результате которых вырабатывается химическое вещество, губительное для вирусов.

"Чтобы уменьшить распространение инфекции, требуются только соль, вода, умение полоскать горло", - отмечают авторы исследования.