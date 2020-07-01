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Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин

Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин
Обновлено 00:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Вы стали стремительно набирать лишний вес вокруг талии? Диетологи назвали 6 основных причин, которые могут приводить к таким результатам.
  • 1

    Вы не получаете адекватного количества сна.

    Нехватка сна может вызвать самые серьезные последствия именно для вашей талии. Исследования показывают, что невысыпающиеся люди употребляют на 300 калорий в день больше тех, кто спит от 7 до 8 часов. Дополнительные калории нужны для пополнения недополученной во сне энергии.

  • 2

    Фигура в форме яблока.

    Если у вас именно такой тип фигуры, то вы предрасположены набирать вес вокруг талии, а не на бедрах или ягодицах. Это генетическая составляющая, и для вас убрать вес именно из этой зоны тела будет невероятно сложно.

  • 3

    Сидячий образ жизни.

    Наиболее очевидная причина прибавки веса, и особенно вокруг талии. Если у вас сидячая работа, устраивайте короткие перерывы, чтобы вставать и двигаться.

  • 4

    Неправильные жиры.

    Употребление большого количества насыщенного жира в виде мяса и молочных продуктов может приводить к скоплению висцерального жира, который чаще всего трансформируется в лишний вес вокруг талии.

  • 5

    Уровень стресса.

    Если вы почти перманентно пребываете в состоянии стресса, то вам чаще грозит избыточное количество подкожного жира. В данном случае за прибавку лишнего веса отвечает гормон стресса кортизол.

  • 6

    Поздние ужины.

    Прием пищи в позднее время дня не дает времени организму нормально конвертировать жир в энергию во время сна. Помимо прибавки лишнего веса эта привычка может стать причиной несварения и изжоги.

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Фигура, Талия.

Автор:

Телеграф
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