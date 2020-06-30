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Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном

Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном
19:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Диетологи утверждают, что правильные, легкие перекусы после насыщенного дня полезны как для фигуры, так и для здоровья в целом.

Существует ряд продуктов, которые не только не навредят здоровью и фигуре, но и помогут ускорить метаболизм. 

В списке продуктов, которыми легко можно перекусить вечером: нежирные молочные продукты, мясо птицы, мюсли, орешки (не более 40 грамм), печеные яблоки, хумус, каши на воде.

Эти продукты хорошо сказываются на работе желудочно-кишечного тракта, ускоряют метаболизм, утоляют голод и питают организм необходимыми микроэлементами.

Мята: положительное влияние на работу мозга

Отмечается, что мясо птицы переваривается желудком примерно полтора часа, поэтому не стоит злоупотреблять им за 5 минут до того, как отправиться спать. А вечерние каши и мюсли не навредят фигуре, только если будут приготовлены без добавления молока и большого количества сахара.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты.

Автор:

Телеграф
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