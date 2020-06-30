Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном

Диетологи утверждают, что правильные, легкие перекусы после насыщенного дня полезны как для фигуры, так и для здоровья в целом.

Существует ряд продуктов, которые не только не навредят здоровью и фигуре, но и помогут ускорить метаболизм.

В списке продуктов, которыми легко можно перекусить вечером: нежирные молочные продукты, мясо птицы, мюсли, орешки (не более 40 грамм), печеные яблоки, хумус, каши на воде.

Эти продукты хорошо сказываются на работе желудочно-кишечного тракта, ускоряют метаболизм, утоляют голод и питают организм необходимыми микроэлементами.

Отмечается, что мясо птицы переваривается желудком примерно полтора часа, поэтому не стоит злоупотреблять им за 5 минут до того, как отправиться спать. А вечерние каши и мюсли не навредят фигуре, только если будут приготовлены без добавления молока и большого количества сахара.