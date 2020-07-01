Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 30 июня: Паводки на западе и ВНО 2020 в Украине
Итоги дня 30 июня: Паводки на западе и ВНО 2020 в Украине
Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что и когда изменится для украинцев
Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что и когда изменится для украинцев
Ювентус нанес поражение Дженоа: видео голов и обзор матча
Ювентус нанес поражение Дженоа: видео голов и обзор матча
Ярилин день: народные приметы и запреты 1 июля
Ярилин день: народные приметы и запреты 1 июля

Как оградить себя от инсульта: советы медиков

Как оградить себя от инсульта: советы медиков
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com
Питание – это важная составляющая программы вашего лечения. В ваших силах сделать так, чтобы каждый прием пищи не только приносил удовольствие, но и был маленьким шагом на пути к выздоровлению.

Чтобы защитить себя от инсульта, нужно в первую очередь употреблять больше клетчатки в виде овощей и фруктов, есть другие полезные продукты, - но строго контролировать количество яиц в рационе. О том, как питаться для предотвращения мозгового удара, медики рассказали в публикации издания Express.

Исследователи Оксфордского университета проанализировали данные о 418 000 человек из девяти европейских стран, за которыми наблюдали в течение 12 лет. Они обнаружили, что употребление разных продуктов питания связано с разными показателями риска инсульта.

Ученые констатировали, что увеличение в питании фруктов, овощей, молока, сыра, йогурта улучшает защиту человека от ишемического инсульта, при котором возникающая закупорка артерий сокращает поступление крови в мозг.

"Ежедневное потребление двух дополнительных порций (до 200 граммов) фруктов и овощей обеспечивает 13-процентное снижение риска инсульта. Увеличение ежедневной дозы клетчатки на 10 граммов сокращает его на 23 процента", - сообщили авторы работы.

Сердечко будет благодарно: яблоки сокращают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Специалисты напомнили о давней рекомендации употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей в день. По их словам, большинство людей не соблюдают этого правила питания, тогда как следование ему эффективно усиливает защиту мозга от инсульта. Также многие не соблюдают совета съедать рекомендуемое количество клетчатки – до 30 граммов в день.

Помимо этого, исследование показало, что в питании не должно быть слишком много яиц, поскольку это делает более высоким риск геморрагического инсульта, характеризуемого кровоизлиянием в мозг. Дополнительная треть яиц, потребляемых ежедневно, была связана с 25-процентным повышением риска данного типа инсульта, установили оксфордские специалисты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Инсульт, Здоровое питание.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
02 Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном
03 Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин
04 Праймериз "Слуги народа": названы фамилии фаворитов
05 Гибель военнослужащих на на полигоне под Борисполем: капитана ВСУ будут судить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай из-за коронавируса
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай
&quot;Сговор&quot; России и Талибана: Сенат США требует разъяснений от глав Госдепа и Пентагона
"Сговор" России и Талибана: Сенат США требует разъяснений
Полнолуние и новолуние в июле 2020: даты, что можно и чего нельзя делать в эти дни
Полнолуние и новолуние в июле 2020: даты, что можно и чего нельзя делать в эти дни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь