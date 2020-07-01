Как оградить себя от инсульта: советы медиков

Питание – это важная составляющая программы вашего лечения. В ваших силах сделать так, чтобы каждый прием пищи не только приносил удовольствие, но и был маленьким шагом на пути к выздоровлению.

Чтобы защитить себя от инсульта, нужно в первую очередь употреблять больше клетчатки в виде овощей и фруктов, есть другие полезные продукты, - но строго контролировать количество яиц в рационе. О том, как питаться для предотвращения мозгового удара, медики рассказали в публикации издания Express.

Исследователи Оксфордского университета проанализировали данные о 418 000 человек из девяти европейских стран, за которыми наблюдали в течение 12 лет. Они обнаружили, что употребление разных продуктов питания связано с разными показателями риска инсульта.

Ученые констатировали, что увеличение в питании фруктов, овощей, молока, сыра, йогурта улучшает защиту человека от ишемического инсульта, при котором возникающая закупорка артерий сокращает поступление крови в мозг.

"Ежедневное потребление двух дополнительных порций (до 200 граммов) фруктов и овощей обеспечивает 13-процентное снижение риска инсульта. Увеличение ежедневной дозы клетчатки на 10 граммов сокращает его на 23 процента", - сообщили авторы работы.

Специалисты напомнили о давней рекомендации употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей в день. По их словам, большинство людей не соблюдают этого правила питания, тогда как следование ему эффективно усиливает защиту мозга от инсульта. Также многие не соблюдают совета съедать рекомендуемое количество клетчатки – до 30 граммов в день.

Помимо этого, исследование показало, что в питании не должно быть слишком много яиц, поскольку это делает более высоким риск геморрагического инсульта, характеризуемого кровоизлиянием в мозг. Дополнительная треть яиц, потребляемых ежедневно, была связана с 25-процентным повышением риска данного типа инсульта, установили оксфордские специалисты.