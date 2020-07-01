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Вредные свойства несезонных овощей и фруктов

Вредные свойства несезонных овощей и фруктов
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Диетолог отметила, что лучше употреблять в пищу именно сезонные овощи и фрукты, так как они содержат максимальное количество витаминов и минералов.

Овощи и фрукты, выращенные не в свой сезон, как правило, содержат мало витаминов и много нитратов, а также стимуляторов роста.

Об этом заявила диетолог-консультант Алена Юдина.

Что касается несезонных овощей и фруктов, то по словам врача, это продукты, полученные либо в результате длительного хранения старого урожая, либо в результате ускоренного выращивания нового урожая в теплице.

"В первом случае, плоды теряют полезные свойства, так как при длительном хранении витаминов остается очень мало. Во втором случае при искусственном выращивании в теплицах, как правило, используют нитраты и стимуляторы роста. Следовательно, ни о какой пользе и ни о каких витаминах ни в том, ни в другом случае не может быть и речи. Если овощ продается не в сезон — в нем нет ничего полезного, причем независимо от того, вы покупаете старый овощ, который приехал из хранилища, или свежий, выгнанный в теплице. С той лишь разницей, что выгнанный в теплице, скорее всего, еще и обработали нитратами, чтобы он доехал до магазина и как можно дольше хранился", — отметила диетолог.

По словам врача, молодой картофель, когда начинается сезон, полон питательных веществ, в то время как тот картофель, который мы покупаем сейчас, уже не содержит практически никаких витаминов.

По словам диетолога, витамины не могут оставаться в свежих овощах в течение года.

"Чем дольше хранится овощ или фрукт, тем меньше в нем витаминов. Более того, возможно даже выделение ядовитых соединений. Например, тот же картофель в результате длительного хранения начинает зеленеть и становится просто вредным", — отметила Юдина, подчеркнув при этом, что предпочтительнее употреблять в пищу те овощи и фрукты, которые продаются по сезону.

Юдина подчеркнула, что ранней весной остаются витамины и минералы в луке, моркови, свекле, всех видах капусты, всех видах редьки, квашеной капусте, помидорах и огурцах.

"Если говорить о том, как найти золотую середину и что предпочтительнее: овощи из старого урожая, лежавшие на складах, или выгнанные в теплицах, но с нитратами, то предпочтительнее третий вариант. Я бы рекомендовала покупать сезонные овощи, когда они будут в самом разгаре — заготавливать их путем заморозки. Практически все овощи можно замораживать", — подытожила диетолог.

Как отметила врач, при заморозке нет потери витаминов и минералов, наоборот, в перце даже появляется больше витамина С. Поэтому заморозка овощей — это более предпочтительный вариант, чем употребление в пищу несезонных продуктов, выращенных с добавлением стимуляторов роста и нитратов.

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"Но если у вас нет заморозки, то даже в весенний период, например, апрель-май, покупать фрукты и овощи все равно нужно. Главное — делать это правильно. Просто есть моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе тех или иных овощей.Что касается томатов, я бы посоветовала выбирать коктейльный помидор либо черри", — подчеркнула диетолог, отметив при этом, что обычные помидоры сейчас покупать не стоит, так как они безвкусные.

В то же время, говоря об огурцах, диетолог отметила, что их сейчас продают двух видов: "украинский" и "эстафет". Первый вариант — это маленькие огурцы с пупырышками, второй — большие гладкие огурцы. Гладкий сорт совсем не хранится. Если эти огурцы полежат хотя бы день-два, они становятся мягкими и кислыми. Поэтому такие огурцы, по мнению диетолога, точно брать не стоит.

"Нужно понимать, что несезонные овощи и фрукты не дадут нам космическое количество витаминов и минералов. Они могут покупаться, но исключительно для удовлетворения гастрономических потребностей, но не как источник витаминов", — отметила врач.

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Все по теме:

Здоровье, Здоровое питание, Витамины, Фрукты, Овощи.

Автор:

Телеграф
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