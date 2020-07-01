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Чемпион среди противовоспалительных продуктов: куркума уменьшает проявления астмы

Чемпион среди противовоспалительных продуктов: куркума уменьшает проявления астмы
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Куркума последнее время завоевывает рынок добавок благодаря своим уникальные противовоспалительным свойствам. Новые данные свидетельствуют, что она также эффективна против астмы.

В исследовании, опубликованном в Журнале клинических и диагностических исследований, ученые из Индии исследовали эффективность куркумина в качестве дополнительной терапии для пациентов с бронхиальной астмой. Они попросили 77 пациентов с бронхиальной астмой легкой и средней тяжести принимать добавки куркумина вместе со своими обычными лекарствами.

Результаты показали, что добавление куркумина помогло устранить обструкцию дыхательных путей, о чем свидетельствует значительное улучшение средних значений FEV1 (количество воздуха, которое они могли выдохнуть за секунду).

"Также было значительное улучшение гематологических показателей, и отсутствие каких-либо клинически значимых нежелательных явлений указывает на надежный профиль безопасности капсул куркумина, хотя не было очевидной клинической эффективности", — пишут исследователи в своем отчете.

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Противоастматические эффекты куркумы часто связывают с противовоспалительными свойствами куркумина. Это соединение настолько мощно, что его эффективность сопоставима с эффективностью современных противовоспалительных препаратов, но без нежелательных побочных эффектов.

Куркумин работает, уменьшая производство провоспалительных веществ, предотвращая миграцию иммунных клеток к месту воспаления. Мало того, что остановка воспаления помогает уменьшить симптомы астмы, она также может предотвратить другие хронические заболевания, такие как болезни сердца и рак.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Специи, Польза, Астма, Куркума.

Автор:

Телеграф
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