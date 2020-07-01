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Вейпы - альтернатива сигаретам или новое направление?

Вейпы - альтернатива сигаретам или новое направление?
21:34 Сегодня Телеграф Фото: smol.net.ua
Вейпы - здоровая альтернатива сигаретам или дань моде?

Сегодня сложно не заметить курящих людей, а особенно клубы дыма с приятным ароматом. Да, это не обычные сигареты или сигары из табака, а вейпы. Вместо табака здесь используют пищевые добавки (например, глицерин и пропиленгликоль), что не так пагубно сказывается на здоровье человека. Но все ли так гладко?

Обычно, люди которые курят вейпы делятся на две категории: те, кто хочет бросить курить сирагеты и любители попускать облака ароматного дыма.

Процесс курения вейпа напоминает курение обычной сигареты. Поэтому, люди которые хотят бросить курить переходят на вейпы. Они не так нагружают легкие (не оставляют смол и яд от табака). Для этой категории людей стиль и модель вейпа не так важна. Важен сам процесс.

А вот для второй категории людей вопрос моды стоит на первом месте. Ведь попускать дым нужно побольше и поароматней с модной трубкой. К слову, вейпы делятся на разные подвиды с разной ценовой и качественной политикой. Поэтому, купить вейп - это целый ритуал.

В общем, вейпы классифицируют на 6 видов - от самых маленьких до мини-кальянов и даже трубок (Супер-мини (класс A), Мини (класс B), Penstyle (класс C), Сигары (Класс D), Моды (Класс E), Мехмоды, Боксмоды, Электронные трубки (класс F).

Возвращаясь к вопросу об альтернативе обычным сигаретам, нужно провести такие параллели, как театр и кино или книга и фильм. Есть вещи, которые нравятся невзирая на писк моды, а есть действительно новое и удобное средство, которое в разы лучше старого.

Начнем с того, что Вейпы и сигареты действуют на организм человека по-разному. Если сигареты сжигают табак, то вейпы производят пар из химической жидкости.

Второе различие в моде и вкусе. Вейпы - куда моднее и современней, но с ними нужно повозиться. Это модный аксессуар, который привлечет внимание в любом кафе.

И, самое главное, аромат. Дым от сигарет бывает разным, но от вейпа эта палитра расходится во много раз. И запах от вейпа не такой "ядовитый", как от сигарет. 

Вообщем то, что человеку больше из этого нравится и как это воздействует на организм, и будет залогом разницы. 


Конечно, обычные сигареты никуда не денутся, но вейпы существенно ворвались в нашу обыденную жизнь. А вот, станут ли вейпы так популярны, как сигареты - поживем увидим.

В любом случае курение - это яд, как поется в известном мультфильме. Будь-то обычные сигареты, будь-то кальян или вейпы. Нужно искать золотую середину между желаниями человека и возможностями его организма.

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Курение, Сигареты, Вейп.

Автор:

Телеграф
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