Домашние средства, которые помогут при пищевом отравлении

1 Имбирь Имбирь является отличным домашним средством для лечения практически всех видов проблем с пищеварением, в том числе вызванных пищевыми отравлениями. Выпейте одну чашку имбирного чая после обеда или ужина, чтобы остановить изжогу, тошноту и другие симптомы, связанные с пищевым отравлением. Чтобы сделать имбирный чай, кипятите одну чайную ложку тертого имбиря в чашке воды в течение нескольких минут, добавьте немного сахара или меда, и ваш чай готов. Вы также можете съесть сырые ломтики имбиря.

2 Яблочный уксус Хотя кислота в яблочном уксусе имеет алкалическое влияние, он может разрешить различные симптомы пищевого отравления. Он может успокоить желудочно-кишечную подкладку и убить бактерии, давая вам немедленное облегчение.Просто смешайте две столовые ложки яблочного уксуса в чашке горячей воды и выпейте его перед едой.

3 Семена пажитника и йогурт Йогурт обладает антибактериальными и антимикробными свойствами, которые помогают бороться с бактериями, вызывающими пищевое отравление. Кроме того, семена пажитника помогают лечить дискомфорт в животе. Можно съесть одну чайную ложку семян пажитника вместе со столовой ложкой йогурта. Вам просто нужно проглотить семена и не нужно их жевать. Комбинированный эффект семян пажитника и йогурта даст вам немедленное облегчение от боли в животе, а также рвоты.

4 Лимон Противовоспалительные, противовирусные и антибактериальные свойства лимонов могут дать вам большое облегчение. Кислота в лимонах помогает убивать бактерии, которые вызывают пищевое отравление. Просто добавьте щепотку сахара на одну чайную ложку лимонного сока и пейте его два-три раза в день. Вы также можете пить теплую воду с лимонным соком, чтобы очистить организм.