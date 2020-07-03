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Домашние средства, которые помогут при пищевом отравлении

Домашние средства, которые помогут при пищевом отравлении
Обновлено 04:10 Сегодня Телеграф narodmed.temaretik.com Фото: pinterest.com
Большинство из нас в то или иное время страдали от пищевых отравлений. Пищевое отравление вызвано бактериями, вирусами или другими токсинами в пище. Некоторые из симптомов – тошнота, головная боль, головокружение, судороги и понос. Пищевое отравление нельзя игнорировать.
  • 1

    Имбирь

    Имбирь является отличным домашним средством для лечения практически всех видов проблем с пищеварением, в том числе вызванных пищевыми отравлениями.

    Выпейте одну чашку имбирного чая после обеда или ужина, чтобы остановить изжогу, тошноту и другие симптомы, связанные с пищевым отравлением.

    Чтобы сделать имбирный чай, кипятите одну чайную ложку тертого имбиря в чашке воды в течение нескольких минут, добавьте немного сахара или меда, и ваш чай готов.

    Вы также можете съесть сырые ломтики имбиря.

  • 2

    Яблочный уксус

    Хотя кислота в яблочном уксусе имеет алкалическое влияние, он может разрешить различные симптомы пищевого отравления. Он может успокоить желудочно-кишечную подкладку и убить бактерии, давая вам немедленное облегчение.Просто смешайте две столовые ложки яблочного уксуса в чашке горячей воды и выпейте его перед едой.

  • 3

    Семена пажитника и йогурт

    Йогурт обладает антибактериальными и антимикробными свойствами, которые помогают бороться с бактериями, вызывающими пищевое отравление. Кроме того, семена пажитника помогают лечить дискомфорт в животе.

    Можно съесть одну чайную ложку семян пажитника вместе со столовой ложкой йогурта. Вам просто нужно проглотить семена и не нужно их жевать. Комбинированный эффект семян пажитника и йогурта даст вам немедленное облегчение от боли в животе, а также рвоты.

  • 4

    Лимон

    Противовоспалительные, противовирусные и антибактериальные свойства лимонов могут дать вам большое облегчение. Кислота в лимонах помогает убивать бактерии, которые вызывают пищевое отравление.

    Просто добавьте щепотку сахара на одну чайную ложку лимонного сока и пейте его два-три раза в день.

    Вы также можете пить теплую воду с лимонным соком, чтобы очистить организм.

  • 5

    Базилик

    Базилик — отличная трава для облегчения дискомфорта в животе, вызванного пищевым отравлением. Он также обладает противомикробными свойствами, которые помогают бороться с микроорганизмами.

    Поместите несколько капель базиликового масла в четыре стакана питьевой воды. Пейте его медленно в течение дня, чтобы убить бактерии, вызывающие боль в животе и другие проблемы.

    Добавить листья базилика, немного морской соли и щепотку черного перца в три столовые ложки йогурта. Ешьте это три-четыре раза в день до исчезновения симптомов.

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Все по теме:

Питание, Отравление, Здоровье, Пищевое отравление.

Автор:

Телеграф
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