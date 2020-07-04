Способы сохранения огурцов в домашних условиях

5. Если на огурчиках осталась земля, лучше аккуратно струсить ее, а затем ополоснуть овощи водой. Усиленно смывать не нужно, чтобы не повредить кожицу.

4. Не обрезайте ножом переднюю или заднюю часть огурца. Так можно делать только для консервации, чтобы овощи хорошо просолились.

3. Бережно собирайте и перекладывайте огуречный урожай, чтобы не повредить овощи. Даже мелкие царапины могут привести к быстрой порче продуктов.

1. Не обрывайте цветения на концах огурцов, если они не сухие и не отпадают самостоятельно.

2

Продлеваем свежесть огурцов в домашних условиях

Продлить свежесть огурцов можно от нескольких дней до нескольких недель

Приведем несколько простых и эффективных способов, которые помогут избежать высушивания огурцов, из-за чего овощи становятся вялыми.

Бумага + пульверизатор

Вам понадобятся: ящик для хранения и транспортировки фруктов с дырочками, несколько белых листов А4, вода, распылитель. Не используйте газетные, книжные страницы, тетрадные листочки или бумагу, исписанную чернилами. Жидкий краситель достаточно токсичен и способен оставить следы на овощах, что не очень полезно для здоровья.

Возьмите ящик, расстелите на дне несколько листов и сбрызните их жидкостью из распылителя. Далее в несколько рядов выложите овощи на бумагу. Не важно сколько у вас огурцов, они должны находиться в «дышащем» и увлажненном пространстве. Каждые 2 слоя перекладывайте овощи бумагой. Листы лучше сбрызгивать с обеих сторон. Увлажните сперва одну, затем переверните и намочите вторую. Когда выложите все огурцы, накройте их сверху бумагой.

Лайфхак сбережет свежесть и товарный вид огурцов до недели. Поместите ящик с овощами в подвал или холодильник. Учитывайте, что огурцам не нравится приближенная к нулю температура и полка возле морозилки. Оптимальные условия - +6 градусов во фруктово-овощных контейнерах.

Некоторые хозяйки вместо бумаги перекладывают огурцы листьями хрена или капусты. Кто-то предпочитает ткань с хорошими водосохраняющими свойствами или использовать марлю. Во время нахождения в прохладе текстиль впитывает посторонние запахи и передает их овощам. Поэтому с материями стоит быть осторожнее.

Ткань + вода + полиэтилен

Вам понадобятся: картонные ящики, мягкая материя, вода, полиэтиленовая пленка.

Возьмите картонный ящик (например, для перевозки бананов) и разложите в нем огурчики. Прикройте овощи тканью и обильно сбрызните материал водой из пульверизатора. Сверху обтяните ящик полиэтиленовой пленкой, чтобы внутри получилось герметичное и увлажненное пространство. В данном случае материя не будет впитывать посторонние ароматы, поскольку к ним нет доступа. Хитрость подходит для любого количества огурцов.

Огуречный букет

Затейливая идея, которая радует глаз, но на практике не особо удобна. Однако такой способ помогает огурцам сохранять свежесть в течение 4-5 дней.

Подберите овощи с еще незавявшими толстыми хвостиками и бережно срежьте огурчики острым лезвием под углом 45 градусов. Хвостики оставляйте приличные, не менее сантиметра. После этого поместите огурцы в воду отростками вниз, как букет. Жидкости в емкости должно быть ровно столько, чтобы помещались только хвостики. Ежедневно меняйте воду, в крайнем случае - раз в 2 дня.

Такой букет можно использовать и в качестве оригинального подарка. Дополните его веточками укропа, петрушки или листьями салата, а сверху оберните красивой бумагой.

Огородный лайфхак

Здесь потребуется тщательная подготовка. Сперва нужно посадить огурцы и капусту по соседству. Далее, когда у капусты начнет формироваться «головка», просуньте небольшие овощи в листья белокочанной. Спустя 5-7 дней оборвите хвостики, а капусту оставьте до полного созревания. Так огурцы будут храниться внутри кочана и надолго сохранят свежесть. Некоторые огородники утверждают, что овощи можно оставлять так даже вплоть до зимы.

Обнаружился этот лайфхак совершенно случайно. На одной грядке огурец сам по себе очутился в капустном кочане. Зимой, разрезая капусту, хозяева с удивлением обнаружили внутри свежий огурец.

Уксус

Свежесть огурцов помогут продлить уксусные испарения. Возьмите большую посудину и налейте в нее 5-6 ложек уксуса. Поместите внутрь емкости любую решетчатую подставку. Например, дуршлаг или подставку для микроволновой печи. На возвышении выложите овощи в несколько слоев и накройте посудину крышкой. В таких условиях огурчики смогут храниться до 14 дней.

Колодец

Если на участке нет ни подвала, ни холодильника в доме, воспользуйтесь старым-добрым колодцем. Сложите урожай в глиняную или керамическую емкость, а затем поместите ее в ведро. Крепко привяжите сосуд к колодцу и опустите его на уровень с водой. Так огурцы будут всегда напитаны влагой и находиться в подходящем температурном режиме.

Пергаментная бумага

Возьмите пергамент и оберните им каждый овощ по отдельности. Далее сложите все огурчики в пакет, но не завязывайте его. Оставьте открытым и положите во фруктово-овощной контейнер.

Марля

Заполните пакет до середины овощами. Прикройте урожай марлей, предварительно смоченной в воде. Далее положите пакет в холодильный контейнер для фруктов/овощей. Данный способ поможет продлить огуречную свежесть до 4-5 дней.