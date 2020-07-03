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Морепродукты, которые способствуют потере веса

Морепродукты, которые способствуют потере веса
Обновлено 13:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Рекомендуется употреблять в пищу такие морепродукты, как морские гребешки, мясо осьминогов, раки, улитки. Их вещества полезны для похудения, а также укрепляют здоровье.

Диетологи назвали ряд морепродуктов, которые помогут в борьбе с лишним весом. 

Морской гребешок. Этот продукт является сильным антиоксидантом, то есть, веществом, способным нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов, повреждающих целостность клеток в организме. В мясе морского гребешка содержатся витамины В, В1, В2, В12, медь, кобальт и марганец, а также высокие уровни тиамина — вещества, необходимого для активного обмена веществ, который так важен для похудения.

Морская улитка. Ее оздоровляющее действие связано с большим количеством магния – употребление этого морепродукта помогает бороться со стрессом.

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Мясо осьминога. При его употреблении, можно рассчитывать на улучшение обмена веществ, укрепление опорно-двигательный аппарата. Этому способствует высокая концентрация микроэлементов, йода, фтора, минеральных солей, витаминов группы В.

Раки. Их мясо практически не содержит жира, оно является богатейшим источником белка – это эталонный образец диетических продуктов, с успехом используемых для похудения.

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Все по теме:

Морепродукты, Похудение, Продукты питания, Потеря веса.

Автор:

Телеграф
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