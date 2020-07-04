Эффективные продукты против выпадения волос

1 Яйца Содержат много белка, стимулирующего выработку коллагена, который играет важную роль в укреплении защитного слоя волос. Медики отмечают, что с возрастом организм вырабатывает все меньше коллагена, что делает волосы пористыми и ломкими.

2 Семена льна Будучи источником омега-3 жирных кислот, они эффективно питают волосы, делая их более стойкими к воздействию вредных факторов. Съедайте до столовой ложки семян в день – они также обеспечивают организм витамином В1, магнием, фосфором, селеном, крайне полезными для поддержания ухоженного моложавого вида.

3 Семена тыквы В них много белков и цинка, также железо, фосфор, магний, марганец, медь. Благодаря этому комплексу ежедневная столовая ложка тыквенных семечек активизирует процессы обновления клеток, усиливает иммунную систему, что также сказывается на состоянии волос, оздоровляя их.

4 Инжир Превосходный поставщик железа, калия, магния, витаминов А и Е – каждый из этих компонентов способствует укреплению волос. Полезно съедать по два плода в день.

5 Ягоды Ежедневная горсть – одно из натуральных «лекарств» против выпадения волос. Ягоды снабжают нас витамином С, усиливающим кровообращение кожи головы, обеспечивающим антиоксидантами, улучшающими состояние волосяных фолликул.

6 Зеленые листовые овощи Шпинат, мангольд, капуста стимулируют выработку кератина – белка, укрепляющего фолликулы и являющегося важным строительным материалом для волос.

7 Авокадо Его обилие витамина Е улучшает кровообращение и снабжение кожи головы кислородом, что необходимо для крепких и здоровых волос.

8 Соевые бобы Содержат гормон дигидротестостерон, нехватка которого может обусловливать выпадение волос. Помимо того, в них много других полезнейших веществ – железо, омега-3, витамин В2, магний. Рекомендуемое количество: 75 граммов в неделю.