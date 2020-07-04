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Эффективные продукты против выпадения волос

Эффективные продукты против выпадения волос
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Столкнувшись с истончением или выпадением волос, включите в свой рацион семена льна и тыквы, водоросли, соевые бобы и другие продукты, помогающие решить проблему. Подходящее питание может сделать волосы более плотными и упругими, утверждают эксперты.
  • 1

    Яйца

    Содержат много белка, стимулирующего выработку коллагена, который играет важную роль в укреплении защитного слоя волос. Медики отмечают, что с возрастом организм вырабатывает все меньше коллагена, что делает волосы пористыми и ломкими.

  • 2

    Семена льна

    Будучи источником омега-3 жирных кислот, они эффективно питают волосы, делая их более стойкими к воздействию вредных факторов. Съедайте до столовой ложки семян в день – они также обеспечивают организм витамином В1, магнием, фосфором, селеном, крайне полезными для поддержания ухоженного моложавого вида.

  • 3

    Семена тыквы

    В них много белков и цинка, также железо, фосфор, магний, марганец, медь. Благодаря этому комплексу ежедневная столовая ложка тыквенных семечек активизирует процессы обновления клеток, усиливает иммунную систему, что также сказывается на состоянии волос, оздоровляя их.

  • 4

    Инжир

    Превосходный поставщик железа, калия, магния, витаминов А и Е – каждый из этих компонентов способствует укреплению волос. Полезно съедать по два плода в день.

  • 5

    Ягоды

    Ежедневная горсть – одно из натуральных «лекарств» против выпадения волос. Ягоды снабжают нас витамином С, усиливающим кровообращение кожи головы, обеспечивающим антиоксидантами, улучшающими состояние волосяных фолликул.

  • 6

    Зеленые листовые овощи

    Шпинат, мангольд, капуста стимулируют выработку кератина – белка, укрепляющего фолликулы и являющегося важным строительным материалом для волос.

  • 7

    Авокадо

    Его обилие витамина Е улучшает кровообращение и снабжение кожи головы кислородом, что необходимо для крепких и здоровых волос.

  • 8

    Соевые бобы

    Содержат гормон дигидротестостерон, нехватка которого может обусловливать выпадение волос. Помимо того, в них много других полезнейших веществ – железо, омега-3, витамин В2, магний. Рекомендуемое количество: 75 граммов в неделю.

  • 9

    Водоросли

    Их ценные питательные вещества, такие как железо и аминокислота L-лизин, непосредственно влияют на рост волос. Железо важно для выработки эритроцитов, L-лизин обеспечивает эффективное усвоение железа. Оно необходимо для активного кровообращения, от которого зависит состояние кожи головы, насыщенность фолликул питательными веществами и кислородом. Хотите иметь хорошие волосы, съедайте до 10 граммов в день.

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Все по теме:

Здоровье, Уход за волосами, Выпадение волос.

Автор:

Телеграф
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