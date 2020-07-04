Напиток для диабетиков: что можно пить без вреда для здоровья

Кофе оказался самым лучшим напитком при высоком сахаре крови, характерном для диабетиков. Также, напиток помогает бороться с перееданием, опасным при диабете.

Больным диабетом вредны частые перекусы, повышающие уровень сахара в крови. Употребление кофе является одним из лучших средств, помогающих справиться с голодом и повышенным аппетитом, заставляющими есть больше чем нужно.

Как заявляет врач-диетолог Алексей Ковальков, такой метод отказа от перекусов, как использование кофе, является одним из лучших. Кофе моментально перебивает охоту есть, это один из лучших способов борьбы с голодом.

Специалист объяснил, что он пьет кофе со сливками, содержащими меньше лактозы, молоко. Кроме того, в напиток полезно добавлять специи, особенно перец.

Эффект "выключения голода" возникает благодаря содержащемуся в напитке кофеину. Данное вещество обладает свойством расщеплять гликоген в печени на глюкозу. В итоге чувство голода проходит примерно на час. Кроме того, кофеин способствует сжиганию жиров.