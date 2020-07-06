Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке

1 Орехи Морозилка спасет орехи от прогорклого привкуса. Чтобы орехи не преобретали прогорклый привкус, им тоже поможет морозильная камера, которая не даст испортиться маслу, содержащемуся в орехах. Так что, если вы купили большое количество орехов сразу оптом, это хороший вариант сохранить их дольше. Только не забывайте делить порции, при необходимости они быстро оттаят на кухонном столе.

2 Бананы Один из основных ингредиентов для утренних смузи. Любители бананового хлеба хорошо знают этот секрет. Замороженные спелые бананы - это настоящая палочка-выручалочка, когда вы захотите испечь его. Но еще бананы замораживают для приготовления смузи, т.к. в таком виде их легче измельчить в блендере. Замороженные бананы - идеальная основа для коктейлей-смузи, они придают им густой, сливочный вкус, а вам не придется использовать лед для приготовления. Так что видите, что бананы начинают переспевать и становятся коричневыми, убирайте в холодильник.

3 Рис Остатки риса сэкономят до 40 минут времени на приготовление. Считается, что рис теряет свой вкус после заморозки, но вы можете проверить это сами, если вдруг сварили слишком много риса. Отваренную крупу нужно разложить на подносе, поставить в морозилку, а затем пересыпать по пакетам. Рис можно добавлять в супы, десерты или использовать для плова. Разморозить рис можно на сковороде, добавив несколько чайных ложек воды.Чем холоднее блюдо перед отправкой в морозилку, тем лучше. Если продукты подвергались термической обработке, остудите их сначала при комнатной температуре, а затем подержите в холодильнике и только потом замораживайте.

4 Кукуруза Проще всего замораживать кукурузу целиком. Промойте ее под струей прохладной воды и уберите в морозилку. Когда вам захочется сварит кукурузу, просто достаньте ее из морозилки и положите в кастрюлю с водой.

5 Томатная паста Купили невкусные томаты? Сделайте томатный соус-пасту. Томаты не годятся вля заморозки, т.к., оттаяв, превращаются в пюре. А вот если заморозить сразу томатную пасту, то использовать ее можно и для супов, и для вторых блюд. Понадобятся чеснок, товаты, приправы и немного оливкового масла. Смешайте все ингредиенты и тушите на медленном огне около 4 часов. Когда паста будет готова, остудите ее и разложите по небольшим пакетам. Конечно, выгоднее всего делать такую заготовку летом, когда помидоры стоят дешевле.

6 Картофельное пюре Картофельное пюре не теряет вкус после размораживания. Замороженное пюре лучше всего разогревать в духовке, а для того, чтобы размораживалось оно быстрее, нужно сперва сформировать из пюре небольшие шарики, сложить их на поднос и отправить в морозильную камеру. Когда шарики подмерзнут, их можно переложить в один пакет и герметично закрыть.

7 Молоко Молоко можно хранить в морозильной камере 3 месяца. Главное, чтобы при хранении не треснула бутылка или другая упаковка, ведь при замораживании жидкость будет расширятья. Чтобы молоко разморозить, бутылку нужно оставить при комнатной температуре или поставить бутылку с молоком в теплую воду, чтобы молоко разморозилось быстрее.

8 Хлеб Хлеб лучше замораживать, пока он свежий. Чувствуете, что хлеба купили больше, чем понадобится, заморозьте его, не дожидаясь, пока он покроется плесенью или зачерствеет. Один из вариантов - замораживать его, порезав на кусочки, а затем использовать для горячих сендвичей с сыром и зеленью. В морозилке хлеб можно хранить в фольге, а чтобы быстро разморозить, положить в духовую или микроволновую печь или поджарить в тостере.

9 Овощи, ягоды и фрукты Конечно, имеет смысл замораживать летом, особенно если вы собрали их на собственном огороде. Сначала выложите ягоды или фрукты на пергаментной бумаге, разделочной доске или небольшом противне, и только потом перекладывайте в пакеты. Так они не будут слипаться при размораживани. Фрукты и ягоды идеально подойдут для морсов, компотов, десертов и смузи, а овощи - для супов и рагу.Если любите смузи, приготовьте заранее смесь из фруктов и ягод и заморозьте ее. Так вы сэкономите больше времени на приготовление коктейля.

10 Маринованное мясо Хороший вариант для экономии времени. Если мясо попалось не удачное, а такое бывает часто, замаринуйте его в соусе, разложите порционно по пакетам, а когда будет необходимость, достаньте и приготовьте.

11 Вино и шампанское Пригодится для приготовления соусов. Недопитое вино можно перелить в формы для льда и использовать для тушения мяса, рыбы и других блюд. А шампанское пригодится для коктейлей.

12 Бекон Свежий бекон оттаивает за секунды. Так что логичнее хранить его в морозильной камере, ведь так его срок хранения увеличится. В качестве упаковки используйте бумагу для запекания, которой можно проложить ломтики бекона.

13 Сливочное масло Замороженное масло не теряет вкусовых качеств. Масло из морозилки является секретным оружием шеф-поваров. Его легко тереть на терке для украшения блюд и можно использовать для украшения теста. Заморозьте сливочное масло в фабричной упаковке, поместив в пакет или завернув в фольгу.

14 Тесто для выпечки Готовое тесто для пирогов и печенья всегда под рукой. Домашнее или купленное в магазине тесто можно разделить на части и тоже заморозить. Принцип такой: сначала сделайте из теста лепешки или пласты и заморозьте их на подносе, а потом поместите в герметичные пакеты и уберите в морозильную камеру.

15 Бульон Заморозить можно говяжий, куриный или овощной. Остался бульон, его тоже можно заморозить, а затем использовать для супов или подливки. Охладите его заранее, а затем разлейте по небольшим контейнерам.

16 Котлеты Самая любимая заготовка хозяек. Фарша можно приготовить на целый месяц. Сделать котлеты, сформировав шарики и слегка присыпав их мукой. С фаршем можно экспериментировать сколько угодно, ведь рецептов масса, ну и главное, такие котлеты в любой момент можно достать из заморозки, бросить на сковороду и просто обжарить до готовности.

17 Сырники Если портится творог, сырники тоже можно замораживать. Сырники не теряют вкус после размораживания, так что готовый и вкусный завтрак всегда под рукой, достаточно добраться до морозилки. Удобно, если вы рано уходите на работу, а дома остаются голодные дети.