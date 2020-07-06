Виновата лысина? Какая категория мужчин чаще страдает от рака простаты

Лысые мужчины могут быть больше подвержены риску развития рака простаты, согласно новому исследованию.

Ученые заметили, что лысым мужчинам, которые прошли биопсию простаты, чаще ставится диагноз рак, чем тем, кого не коснулось облысение.

Причины не ясны, но исследователи полагают, что это может быть связано с более высоким уровнем тестостерона — гормона, который может спровоцировать развитие раковых клеток, а также подавляет рост волос.

Доктор Нил Флешнер, возглавлявший исследование в Университете Торонто, сказал, что хотя результаты должны быть изучены в дальнейших исследованиях, они звучат как сигнал тревоги для мужчин, теряющих волосы.

Справедливости ради стоит отметить, что исследователи проанализировали результаты биопсии всего 214 мужчин в возрасте от 59 до 70 лет.

Это очень небольшая группа. Однако результаты полностью совпадают с выводами американского исследования 2010 года, которое показало, что лысые мужчины также больше подвержены риску другого заболевания предстательной железы — доброкачественной гиперплазией предстательной железы.