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Калорийны, но невероятно полезны: в чем польза грецких орехов

Калорийны, но невероятно полезны: в чем польза грецких орехов
Обновлено 20:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Грецкий орех - прекрасный источник белка, который с успехом может заменить животный белок.

Родиной грецких орехов считается американский континент. Деревья живут примерно тысячу лет, плодоносить начинают на десятый — одиннадцатый год. Урожай с одного дерева может составить до 200-250 кг.

Грецкие орехи содержат витамины группы А, Е, В, Р, С, минеральные вещества: калий, натрий, фосфор, железо, магний, кальций, йод. Они состоят на 60% из жиров, однако, большей частью это жиры ненасыщенные, которые не содержат холестерола.

Следует учесть, что эти орехи очень калорийны. В ста граммах ядер содержится примерно 650 калорий — больше, чем в плитке шоколада! По этой простой причине тем, кто не хочет полнеть, не рекомендуется съедать в день более 2-3 ядер.

Грецкий орех содержит целый комплекс биологически активных веществ, который положительно влияет на состояние сосудов головного мозга. Считается, что грецкие орехи способны снять сильное нервное напряжение. Благодаря содержанию йода грецкий орех рекомендуется при лечении заболеваний щитовидной железы. Из перегородок готовится специальный отвар для той же цели.

Этот продукт очень полезен для здоровья сердца и сосудов

Содержащиеся в орехах железо и кобальт помогают при лечении малокровия; магний, калий позволяют рекомендовать их людям, страдающим различными сердечными заболеваниями, а также гипертоникам.

Врачи утверждают, что грецкий орех обладает бактерицидными и ранозаживляющими свойствами и способствует нормализации деятельности кишечника.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Орехи, Польза, Орех.

Автор:

Телеграф
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