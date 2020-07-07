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Вред молока: как молочные продукты влияют на кожу

Вред молока: как молочные продукты влияют на кожу
Обновлено 08:10 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Мы выросли на молочных кашах и твороге, а когда повзрослели стали искренне любить кофе с молоком и хороший, качественный сыр. Но, как оказалось, молочные продукты могут негативно влиять на состояние нашей кожи.

Употребление молока нередко связывают с ухудшением состояния кожи, появлением прыщей и других воспалительных явлений, – но так ли это на самом деле? О влиянии молока на кожу рассказала дерматовенеролог, косметолог Дарья Цешинская.

По словам специалиста, теория о вреде молока для кожи действительно весьма популярна. Однако среди врачей единой позиции на этот счет нет, заметила Цешинская.

Она рассказала, что ученые высказываются о возможной связи между потреблением молочных продуктов и активизацией акне – они объясняют ее тем, что "молочка" может провоцировать значительный инсулиновый отклик и рост ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста 1), способствующие кожному воспалению. Однако, говорит специалист, большинство исследований этой проблемы являются наблюдательными, и полностью полагаться на их сведения нельзя.

Одно из самых эффективных средств: сок, который препятствует гипертонии

Цешинская добавила, что существуют исследовательские данные, согласно которым особенно негативно влияет на кожу обезжиренное молоко, тогда как ферментированные молочные продукты (сыры, йогурты) не ведут к высыпаниям. Но все же оценивать влияние конкретных продуктов на состояние кожи проблематично, поскольку сложно отделить их воздействие от эффекта других пищевых компонентов рациона, сказала эксперт.

"Например, любители молока могут употреблять мало клетчатки и много сахара, что и будет негативно сказываться на их коже", - пояснила медик.

Людям, которые хотят проверить, оказывает ли молоко негативное влияние на их кожу, специалист посоветовала исключить любые молочные продукты из рациона на 3-4 недели и оценить результат.

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Все по теме:

Здоровье, Уход за кожей, Кожа лица, Состояние кожи.

Автор:

Телеграф
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