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Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему

Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Если вы просто обожаете спать в носках, но другие этого не понимают, то пришло ваше время смеяться.

Как рассказывают ученые, с помощью носков можно вызвать такой процесс, как вазодилатация — это процесс расширения кровеносных сосудов, что помогает головному мозгу понять, что пришло время засыпать. Зачастую люди, которые спят в носках, редко страдают от бессонницы.

Результаты нового исследования, которые были предоставлены в печатном издании Nature, показали, что люди, любящие спать в носках, на пятнадцать минут раньше засыпают по сравнению с другими людьми. Также эта одежка борется с сухостью стоп и увеличивает количество оргазмов.

В китайской народной медицине специалисты давно используют носки, так как они обладают циркуляционными способностями.

Продукты, которые хорошо влияют на качество сна

Элизабет Траттнер, доктор китайской и интегративной медицины, рассказывает: "Холод останавливает поток энергии, тепло, наоборот, его поощряет. К примеру, можно расслабиться в теплой ванне, но в холодной воде тело быстро и сильно напрягается. Этот принцип применяется и к ногам с носками. Холод — это причина застоя, который может вызвать болевые ощущения."

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Все по теме:

Здоровье, Сон, Носки.

Автор:

Телеграф
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