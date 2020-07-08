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Не такие уж и полезные: развенчиваем популярные мифы о ягодах годжи

Не такие уж и полезные: развенчиваем популярные мифы о ягодах годжи
08:35 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com
Ягоды годжи считаются настоящим суперфудом. В них действительно содержится немало полезных веществ, но правда ли, что эти ягоды могут излечивать болезни и помогать похудеть? Обо всем этом наши эксперты расскажут в этом материале.

В ягодах годжи содержатся 4 уникальных полисахарида, 21 минерал, 6 моносахаридов, 6 каротиниадов, бета-каротин, витамины В, Е, С и целых 18 аминокислот. Разумеется, эта добавка очень полезна для организма. Ягоды укрепляют иммунитет, улучшают работу печени, стабилизируют давление и оказывают общее тонизирующее действие. Но все-таки годжи не являются целебным или волшебным продуктом.

Многие верят, что ягоды годжи помогают похудеть. Это является правдой только от части, ведь ягоды могут дополнить рацион и добавить в него различные полезные элементы, которые поддержат процесс сжигания жира. Но сами по себе годжи не дадут никакого результата без правильного питания и тренировок.

Существует также миф о том, что ягоды годжи очень полезны для беременных женщин. Это очень опасное заблуждение, так как этот продукт может провоцировать неконтролируемые резкие сокращения матки, а это может привести к выкидышу.

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Также является неправдой то, что годжи якобы могут помочь при различных желудочных и кишечных заболеваниях. Наоборот, людям с такими проблемами употребление годжи противопоказано. Все дело в том, что ягоды могут спровоцировать побочные эффекты от различных лекарственных препаратов. Также этот продукт может навредить людям с бессонницей, повышенным давлением и диабетом.

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Все по теме:

Вред, Польза, Ягоды годжи.

Автор:

Телеграф
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