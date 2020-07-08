Морщины вокруг глаз: как избавиться без инъекций

С возрастом у всех нас появляются мимические морщины. Наиболее ярко выражены они обычно в уголках глаз, на лбу и возле губ. Далее мы расскажем вам, как помочь коже оставаться молодой и здоровой без пластики и уколов красоты.

Увлажнение

Очень важно увлажнять кожу как изнутри, так и снаружи. Для внутреннего водного баланса нужно обязательно пить минимум 4-5 больших стаканов воды в день. Также нужно очищать и увлажнять кожу дважды в день - утром после сна и вечером. Для увлажнения следует использовать специальный дневной и ночной крем, подходящий для вашего типа кожи.

Витамины и добавки

Огромную роль в красоте кожи играют витаминные комплексы, коллаген, кальций, магний, цинк. Старайтесь есть фрукты и овощи, также можно включить в свой рацион различные добавки в саше или таблетках. Но перед этим нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Патчи

Патчи в последнее время стали особенно популярными. И это не удивительно, ведь они прекрасно борятся с морщинами, снимают усталость, улучшают цвет кожи и так далее. Патчи могут быть как покупными, так и самодельными.

Самый простой рецепт: заварите ромашку в небольшой емкости, дайте ей настояться и остыть, разрежьте пополам и окуните в отвар ватные диски. Возьмите чистую и сухую баночку с крышкой, переложите в нее патчи, закройте и уберите в холодильник. Хранить такие патчи можно не дольше 3-4 дней, поэтому не заготавливайте слишком много.

Крем

Как уже было сказано в первом пункте, кожу нужно обязательно увлажнять дважды в день. Но обычный крем для лица не подходит для нежной кожи вокруг глаз. Используйте специальные кремы и наносите их подушечками безымянных пальцев, чтобы не тереть и не растягивать кожу.

Здоровый образ жизни

Для красоты и молодости кожи очень важно правильно питаться, двигаться, высыпаться и не злоупотреблять различными вредными веществами. Никотин, алкоголь, кофеин - злейшие враги красоты. И поэтому их следует исключить или хотя бы максимально ограничить в первую очередь. Также для упругости кожи очень важен здоровый сон. Старайтесь спать не менее 7 часов в сутки.