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Интересные факты о фруктах, которые стоит знать

Интересные факты о фруктах, которые стоит знать
Обновлено 07:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
В рационе питания важное место отводится фруктам, ведь они обогащают наш организм витаминами и ценными веществами.

Помимо того, что они очень вкусные, так еще и приносят неоценимую пользу для здоровья. Что еще стоит знать о них?

Лучшее время для потребления фруктов — утро

В утренние часы наше тело нуждается в большом количестве энергии для очищения и запуска метаболизма. А фрукты, в отличии от других продуктов, быстрее перевариваются и абсорбируются организмом.

Ешьте фрукты на голодный желудок

Диетологи говорят, что фрукты лучше есть за несколько часов до приема пищи. Если вы съедите яблоко или грушу сразу перед обедом, тогда можете почувствовать дискомфорт в желудке. Дело в том, что ферменты, которые нужны для переваривания фруктов отличаются от тех, которые необходимы для переваривания основной пищи.

Свежие фрукты наиболее полезны

Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма

Употребляйте побольше фруктов в свежем виде, потому что при термической обработке они теряют большую часть питательных веществ. Ограничьте в своем меню различные варенья и компоты, ведь в них не так много пользы, как кажется на первый взгляд. И при этом, они содержат большое количество сахара и калорий.

Фрукты повышают щелочный баланс организма

Пусть цитрусовые, вроде лимона и грейпфрута кажутся кислыми, но в организме они производят щелочной эффект. Так же, как и все остальные фрукты. Поэтому, если вы переживаете о повышенной кислотности, то вопрос здесь, скорее всего, не к фруктам.

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Здоровье, Фрукты, Полезные фрукты.

Автор:

Телеграф
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